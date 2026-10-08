30 anni della CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di S. Severa – S. Marinella

Dal profilo Facebook del comune di Ladispoli
Il Comune di Ladispoli ha partecipato alle celebrazioni per il 30° anniversario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Santa Severa–Santa Marinella.
A rappresentare l’Amministrazione comunale è intervenuta l’Assessore Margherita Frappa, che ha portato il saluto della città.
«A nome dell’Amministrazione ringrazio tutti i volontari che, con generosità, professionalità e spirito di servizio, sono ogni giorno al fianco della comunità. Trent’anni di impegno rappresentano un patrimonio prezioso per tutto il territorio».
All’intero Comitato, le più sincere congratulazioni per questo importante traguardo.