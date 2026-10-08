“Il prezzo di una doppia vita ovvero la regola della Pinella”, presentazione libro di Angelo e Michele di Mario a Trevignano

Dal profilo Facebook del comune di Trevignano
E se fosse possibile ricominciare da capo, magari cambiando completamente vita?
Questo venerdì vi aspettiamo in biblioteca per un appuntamento dedicato alla lettura, alla curiosità e… al desiderio di rimescolare le carte del proprio destino.
Avremo il piacere di ospitare gli autori Angelo e Michele Di Mario per la presentazione del loro romanzo:
“Il prezzo di una doppia vita ovvero La regola della Pinella”
Emia Edizioni
Un’occasione per scoprire i segreti della trama, i retroscena di una scrittura a quattro mani e dialogare con gli autori su scelte, cambiamenti e nuove possibilità.
Venerdì 9 ottobre 2026
ore 18.00