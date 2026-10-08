HomeCultura

“Il prezzo di una doppia vita ovvero la regola della Pinella”, presentazione libro di Angelo e Michele di Mario a Trevignano

0
135

Dal profilo Facebook del comune di Trevignano

E se fosse possibile ricominciare da capo, magari cambiando completamente vita?
Questo venerdì vi aspettiamo in biblioteca per un appuntamento dedicato alla lettura, alla curiosità e… al desiderio di rimescolare le carte del proprio destino.
Avremo il piacere di ospitare gli autori Angelo e Michele Di Mario per la presentazione del loro romanzo:
“Il prezzo di una doppia vita ovvero La regola della Pinella”
Emia Edizioni
Un’occasione per scoprire i segreti della trama, i retroscena di una scrittura a quattro mani e dialogare con gli autori su scelte, cambiamenti e nuove possibilità.
Venerdì 9 ottobre 2026
ore 18.00
Articolo precedente
30 anni della CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di S. Severa – S. Marinella
Articolo successivo
𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈 𝐒𝐂𝐔𝐎𝐋𝐄 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐂𝐇𝐈𝐔𝐒𝐄. 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐄 𝐕𝐄𝐑𝐈𝐅𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝐈𝐍 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐀 𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀’

Ultimi articoli

Territorio

𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈 𝐒𝐂𝐔𝐎𝐋𝐄 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐂𝐇𝐈𝐔𝐒𝐄. 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐄 𝐕𝐄𝐑𝐈𝐅𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝐈𝐍 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐀 𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀’

Eventi

30 anni della CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di S. Severa – S. Marinella

Scuola

ORIOLO: UNA COMUNITA’ CHE DONA. L’ ABBRACCIO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI AI GIOVANI E AL LORO FUTURO.

Società

MINIBASKET A MANZIANA

Politica

Legge Elettorale: Casu (Pd) controlli e stratagemmi per violare segretezza voto confermano sfiducia e divisioni interne alla maggioranza

Carica altri