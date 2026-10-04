Dal Banco di Scuola al Congresso SIF: la Fisica di Laboratorio del “Salvo D’Acquisto” vola a Firenze

In occasione del 112° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica (SIF), tenutosi all’Università degli Studi di Firenze dal 7 all’11 settembre 2026, si è dato ampio spazio alla didattica nella scuola secondaria. Nella sessione di lunedì 7 settembre, presieduta da Sara Pirrone, il professor Riccardo Rosini, docente dell’Istituto Tecnologico Paritario “Salvo D’Acquisto” di Bracciano, ha presentato il lavoro intitolato «Un Percorso per Introdurre la Fisica a Scuola tramite la Pratica Laboratoriale». La ricerca è stata firmata insieme alla professoressa Ilaria De Angelis del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università Roma Tre.

La sperimentazione didattica ha coinvolto 14 studenti di una classe prima del biennio comune aeronautico-agrario. Il percorso si è articolato in cinque fasi strutturate (pre-test, attività preparatorie, esperienza diretta, analisi dei dati e post-test) basandosi sul triangolo didattico di Houssaye, sul Problem Based Learning, sul Learning by Doing di Dewey e sullo scaffolding progressivo. Sono state affrontate tre esperienze fondamentali: la Legge di Hooke, la Forza di Eulero e i Tempi di Reazione. Ciascun argomento è stato sviluppato tramite un approccio a “doppio laboratorio”, affiancando le simulazioni virtuali PhET alla strumentazione reale. La valutazione si è avvalsa della rubrica di Castoldi con relazioni IMRAD e debriefing metacognitivo.

I risultati hanno mostrato progressi eccellenti: tutti gli studenti hanno infine raggiunto gli obiettivi minimi, evidenziando una crescita nei modelli mentali e un affinamento del linguaggio scientifico. Per superare le criticità emerse nella formalizzazione grafica, è stato proposto uno “schema grafico fisso”. L’evento ha confermato l’eccellenza e il costante impegno dell’Istituto “Salvo D’Acquisto” nell’offrire una formazione moderna al passo con la ricerca.

Prof. Riccardo Rosini