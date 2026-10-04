La scuola come fondamento della democrazia

In ogni società che aspiri a crescere, migliorare e restare libera, la scuola rappresenta il primo pilastro. Non è un semplice luogo di trasmissione di nozioni, è il laboratorio in cui si formano i cittadini di domani, coloro che diventeranno medici, ingegneri, insegnanti, ricercatori, amministratori, professionisti capaci di contribuire al benessere collettivo. L’istruzione è, in altre parole, un investimento strategico: senza giovani preparati, nessun Paese può sperare di affrontare le sfide scientifiche, tecnologiche, sociali ed economiche del futuro.

Chi frequenta la scuola non impara soltanto contenuti. Impara a usare il proprio cervello, a confrontarsi con i grandi dell’antichità, a leggere il mondo con spirito critico. Questo è il punto decisivo: una scuola che funziona non produce sudditi, ma persone capaci di non farsi trascinare dalle mezze verità, dalle semplificazioni, dalle narrazioni costruite dai potenti di turno. La scuola è il luogo in cui si impara a distinguere un fatto da un’opinione, un ragionamento da una manipolazione, un’informazione da una propaganda.

Se la crescita della comunità, che si tratti della nazione o dell’intera società umana, richiede giovani sempre più preparati, è altrettanto vero che chi governa, quando preferisce la gestione del consenso attraverso la comunicazione opaca, può avere interesse a una popolazione meno istruita, meno critica, meno capace di analizzare la realtà. Una comunità che non pensa è più facile da guidare; una comunità che pensa è più difficile da ingannare. Per questo motivo, la qualità dell’istruzione è sempre anche un indicatore della qualità della democrazia.

Osservando la condizione attuale della scuola italiana, molti cittadini traggono conclusioni preoccupate. Il livello retributivo dei docenti rimane tra i più bassi d’Europa, nonostante la complessità crescente del loro lavoro. La libertà di insegnamento, pur garantita formalmente, è spesso compressa da burocrazia, carichi amministrativi, vincoli organizzativi e talvolta da un clima che scoraggia la segnalazione delle carenze strutturali o delle difficoltà degli studenti. Le infrastrutture scolastiche, in molte aree del Paese, mostrano ritardi che non sono più compatibili con le esigenze della didattica contemporanea.

Questi elementi, stipendi insufficienti, scarsa autonomia professionale, strutture inadeguate, vengono interpretati da molti osservatori come segnali di un sistema che non investe davvero sul futuro e, come spesso si sottolinea nel dibattito pubblico, la qualità delle politiche scolastiche dice molto del tipo di governo che le promuove. Un governo che punta sulla crescita culturale e scientifica del Paese investe nella scuola; un governo che non lo fa accetta, di fatto, un futuro più fragile.

L’istruzione non è un costo: è la condizione stessa della democrazia. Una scuola forte produce cittadini forti; una scuola debole produce cittadini vulnerabili. Per questo, ogni discussione sul futuro dell’Italia dovrebbe partire da qui: dalla qualità della scuola, dal rispetto per i docenti, dalla libertà di insegnare, dalla possibilità per i giovani di crescere come persone consapevoli e critiche.

Riccardo Agresti