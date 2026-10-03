TENNIS & FRIENDS, MAIN EDITION DA RECORD: MIGLIAIA I CITTADINI PRESENTI ALL’ APERTURA 

Comunicato stampa

Diverse personalità presenti al taglio del Nastro: il Sindaco Gualtieri, il Governatore Rocca, i Ministri Abodi, Salvini e Tajani, i Sottosegretari Durigon, Rauti e Siracusano

Roma, 3 ottobre 2026 – Record assoluto di presenze al Foro Italico all’apertura del Villaggio della Salute, dello Sport e della Solidarietà per la XVI edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport.

Prende così il via la seconda giornata della manifestazione, ricca di novità: la prima Notte Bianca della Prevenzione; “Salute a bordo”, l’autobus con postazione sanitaria dedicato alle persone senza dimora; il Villaggio Amatrice per ricordare il decennale del sisma; “Salute Donna”, con check-up e consulenze specialistiche in occasione del mese rosa della prevenzione. La manifestazione si svolge a pochi giorni dalla benedizione del Santo Padre, che mercoledì scorso ha ricevuto in udienza pubblica una delegazione del progetto.

Al taglio del nastro hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca; il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani; il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il Sottosegretario al Ministero per i rapporti col Parlamento Matilde Siracusano, il Prefetto e il Questore di Roma, rispettivamente Lamberto Giannini e Roberto Massucci; il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il direttore Generale della Asl RM1 e presidente Fiaso, Giuseppe Quintavalle; il direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli, Daniele Piacentini e Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell’Istituto Toniolo e vicepresidente del Policlinico Gemelli.

Presenti anche diversi ambassador storici della manifestazione: dalla madrina di Tennis&Friends, Veronica Maya a Mara Venier, Max Giusti, Paolo Bonolis, Myriam Fecchi, Silvia Salemi, Andrea Delogu, Alberto Matano, Elisa Di Francisca, Edoardo Leo, Matilde Brandi ma anche Francesca Lollobrigida e Giulia Lollobrigida, Jimmy Ghione, Roberto Ciufoli, presenti ieri alla giornata dedicate alle scuole.

A benedire il Villaggio, S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

«Arrivare alla XVI edizione di Tennis & Friends significa continuare a far crescere un progetto che, da oltre quindici anni, porta la prevenzione fuori dagli ospedali e sempre più vicino alle persone, con un’attenzione particolare ai giovani, perché costruire una cultura della salute significa educare fin dall’età scolastica alla consapevolezza, alla prevenzione e alla cura del proprio benessere. Un evento che ogni anno registra presenze sempre più importanti e che è reso possibile grazie alla collaborazione tra pubblico e privato» ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri, fondatore e presidente di Tennis & Friends – Salute e Sport.

Nato nel 2011 da un’idea del prof. Meneschincheri, medico specialista in Medicina preventiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all’Università Cattolica di Roma e all’Università Temple di Philadelphia, Tennis&Friends in quindici anni di attività, ha offerto circa 450 mila check-up gratuiti, registrando più di 1.000.000 di presenze complessive agli eventi.

Nel 2025 il progetto ha inoltre ricevuto un encomio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quale riconoscimento dell’impegno nella promozione della salute e della prevenzione.

Il Villaggio della Salute

Oltre 500 professionisti sanitari, più di 200 postazioni dedicate a visite e consulenze gratuite, circa 80 aree specialistiche e 85 strutture sanitarie, 21 società e associazioni scientifiche, tra cui AIOM e SIU e la Fondazione SIU Urologia Onlus: sono i numeri del Villaggio della Salute che già dalle prime ore dall’apertura ha ospitato migliaia di cittadini, segnando un record assoluto.

Le attività sono state coordinate da Salute Lazio e ASL Roma 1 e Policlinico Gemelli con il coinvolgimento non solo delle strutture sanitarie del Lazio, ma anche delle Regioni che ospitano l’evento, ovvero Piemonte, Toscana e Campania- e della Sanità Militare. I percorsi comprendono, tra gli altri, cardiologia, ginecologia, senologia, tiroide, urologia, oculistica, chirurgia vascolare, diabetologia, malattie dell’apparato digerente, medicina dello sport, neurologia, odontoiatria, otorino, ortopedia, psicologia, salute mentale, obesità, nutrizione, longevity checkup, pediatria e tante altre. All’interno del Villaggio è stato possibile effettuare anche donazioni del sangue grazie alla presenza dell’Associazione Donatorinati. Spazio anche alla salute e il benessere degli animali da compagnia con un’area dedicata alla prevenzione veterinaria, grazie al coinvolgimento della ASL Roma 1, della ASL di Latina e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”. Accanto alle attività sanitarie, il Villaggio dello Sport accoglie la Federazione Italiana Tennis e Padel e oltre 30 Federazioni Sportive Nazionali, che hanno proposto attività per avvicinare il pubblico alla pratica sportiva e alle diverse discipline. Spazio anche al tradizionale Torneo Celebrity, con la partecipazione di ambassador e testimonial della manifestazione.

Tra i progetti, anche “Qui c’è RaiPlay”, realizzato in collaborazione con il Policlinico Agostino Gemelli per accompagnare le persone durante il percorso ospedaliero attraverso contenuti di informazione, intrattenimento e cultura, offrendo occasioni di svago e momenti di sollievo. L’iniziativa prevede la promozione e la fruizione dei contenuti delle piattaforme RaiPlay e RaiPlay Sound all’interno di spazi dedicati del Policlinico, dalle sale d’attesa agli ambienti pediatrici.

Accanto alle attività sanitarie e sportive, la XVI edizione ha proposto “Tennis & Friends Incontra”, in collaborazione con NOMOS Centro Studi Parlamentari. Nelle giornate di sabato si sono tenuti panel scientifico-istituzionali di approfondimento con rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, associazioni di pazienti, protagonisti del mondo dello sport e dello spettacolo.

Questa sera, il Villaggio della Salute e dello Sport resterà aperto al pubblico fino a tarda notte per la prima “Notte Bianca della Prevenzione”. Nel corso della serata uno spazio speciale alla “Salute Donna”, con attività di informazione e sensibilizzazione dedicate alla salute femminile in occasione del Mese della prevenzione in rosa. Intorno alle 20, inoltre, grazie al Progetto “Salute a bordo”, un autobus di linea messo a disposizione da ATAC e allestito come studio medico, con personale sanitario a bordo, si recherà presso la Cittadella della Carità di Santa Giacinta, dove la Caritas diocesana accoglie oltre 100 persone senza fissa dimora.