Raccolta firme per la “Legge Leone”: carcere vero per chi maltratta gli animali

Un animale non può denunciare chi gli fa del male. Non può raccontare quello che ha subito, né chiedere giustizia. Può solo affidarsi alle persone che scelgono di proteggerlo. È proprio da questa idea che nasce la raccolta firme per la “Legge Leone”, una proposta di legge di iniziativa popolare che chiede pene più severe per chi uccide, maltratta o abbandona animali.

L’obiettivo è semplice, ma allo stesso tempo molto ambizioso: fare in modo che chi commette un reato contro un animale possa davvero rischiare il carcere. La proposta prevede infatti di portare da 5 a 10 anni la pena per chi uccide un animale, da 3 a 6 anni quella per chi lo maltratta e fino a 4 anni per chi lo abbandona.

Ma non si parla soltanto di carcere. La proposta introduce anche una serie di sanzioni accessorie che i promotori definiscono di “morte civica”: dalla revoca della patente, del passaporto e del porto d’armi fino alla perdita di licenze, contributi e agevolazioni pubbliche. È inoltre previsto un apposito registro per chi viene condannato per reati contro gli animali, con il divieto di possederne o detenerne in futuro.

La raccolta firme, promossa dal Partito Animalista Italiano, punta a raggiungere le 50 mila sottoscrizioni necessarie per portare la proposta all’esame del Parlamento.

Le firme possono essere raccolte online, cercando sul motore di ricerca “Carcere vero per chi commette reati sugli animali – Referendum” e l’iniziativa resterà aperta fino al 23 gennaio 2027.

Al di là dei numeri e delle modifiche al Codice penale, il tema porta con sé una domanda che riguarda anche la nostra quotidianità: quanto vale la vita di un animale davanti alla legge? Per chi vive ogni giorno con un cane, un gatto o qualsiasi altro animale, la risposta è probabilmente scontata. Proprio per questo la raccolta firme prova a trasformare quella risposta in una tutela concreta, chiedendo che alla violenza seguano conseguenze che siano realmente proporzionate alla gravità di ciò che è stato commesso.