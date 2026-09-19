CREA (CIVICA ROCCA) CULTURA, SPORT E VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI, LA REGIONE LAZIO RAFFORZA GLI INVESTIMENTI

Comunicato stampa

Roma, 18 settembre 2026 – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione della variazione di bilancio 2026-2028, un provvedimento che mette a disposizione risorse importanti e conferma l’attenzione della Regione Lazio, guidata dal Presidente Rocca, verso le esigenze concrete dei territori e delle comunità.

Particolarmente significativo è l’impegno sul fronte della cultura, con risorse che consentiranno di sostenere iniziative di grande valore e di rafforzare la capacità del Lazio di promuovere il proprio patrimonio e la propria identità.

Tra gli interventi previsti figurano la partecipazione della Regione Lazio, in qualità di Regione ospite d’onore, al Salone internazionale del Libro di Torino 2027, la mostra “90° EUR – dal Palazzo della Civiltà alla Nuvola di Fuksas”, contributi destinati ai Carnevali storici del Lazio, risorse per la XVI edizione del Letterature Festival internazionale di Roma e iniziative legate al centenario della Fondazione La Quadriennale di Roma.

Si tratta di investimenti che non rappresentano soltanto un sostegno alle singole manifestazioni, ma contribuiscono a costruire una strategia di valorizzazione culturale del Lazio. Grandi eventi, tradizioni popolari, letteratura, arte e patrimonio contemporaneo sono strumenti fondamentali per rafforzare l’identità dei nostri territori e la loro capacità di attrarre visitatori.

Lo sport non è soltanto attività agonistica e benessere, ma anche aggregazione, partecipazione e capacità di generare ricadute positive sulle economie locali. È importante continuare a sostenere eventi capaci di portare il Lazio sotto i riflettori nazionali e internazionali.

La variazione di bilancio assume inoltre una particolare rilevanza per il settore dello spettacolo e degli eventi culturali, sostenendo manifestazioni che fanno parte della vita culturale della regione e che possono contribuire alla vitalità dei centri urbani e dei territori e diventare occasioni per far conoscere il territorio, valorizzarne le eccellenze e sostenere le attività economiche e produttive locali.

In questa prospettiva, assumono rilievo anche le risorse destinate agli enti locali che partecipano ai progetti di candidatura dei territori a “Capitale italiana della cultura” e “Capitale italiana del mare”, con 350 mila euro previsti nel 2027.

Questa variazione dimostra che quando si mettono in campo risorse e programmazione è possibile intervenire concretamente sulle necessità dei territori. Il nostro obiettivo è quello di continuare a costruire un Lazio sempre più attrattivo, competitivo e capace di valorizzare le proprie eccellenze. Cultura, sport, spettacolo e turismo sono settori strategici per la crescita economica e sociale della nostra regione e meritano attenzione e investimenti continui.

Un ringraziamento particolare al Presidente Rocca e all’assessore al bilancio Righini per il lavoro portato avanti con competenza, rigore e visione.”

E’ quanto dichiara Mario Luciano Crea, Capogruppo della Lista Civica Rocca del Consiglio regionale del Lazio.