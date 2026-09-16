Notte Donna a Bracciano: prevenzione, solidarietà, moda e partecipazione

BRACCIANO – Sabato 12 settembre il centro storico di Bracciano ha ospitato la XIV edizione di Notte Donna, iniziativa promossa dall’Associazione Commercianti Bracciano, presieduta da Beatrice Dominici, con il contributo del Comune di Bracciano. Una serata dedicata alle donne, alla prevenzione, alla solidarietà e alla partecipazione, che ha animato le vie e le piazze del centro con numerosi appuntamenti.

Tra sensibilizzazione, spettacolo, intrattenimento e moda, il programma ha accompagnato il pubblico attraverso i diversi momenti della manifestazione. A coordinare e presentare la serata sono state Luisa Taddei e Silvia D’Antoni.

A dare simbolicamente il via all’evento è stato il taglio del nastro da parte del sindaco di Bracciano Marco Crocicchi insieme a Sabrina Roncarà Ambasciatrice Komen Italia sul lago di Bracciano che si è occupata anche per le iscrizioni alla Walk for the Cure. La camminata, organizzata in collaborazione con l’Atletica Sabatina che ha organizzato il percorso, ha visto la partecipazione di 163 persone, impegnate in un percorso circolare di circa 2,4 chilometri attraverso le vie del centro storico. Sono stati raccolti 1630. Con una donazione minima di 10 euro, comprensiva della maglia dell’iniziativa, i partecipanti hanno contribuito alla raccolta fondi destinata ai progetti di Komen Italia per la prevenzione e il contrasto ai tumori del seno.

Al termine della camminata, sul palco di Notte Donna è stato dato spazio ai temi della salute e della prevenzione, con l’intervento degli operatori sanitari del Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia.

Nel corso della serata, Marco Crocicchi ha poi sottolineato il valore dell’iniziativa, dedicata non soltanto alle donne, ma anche alla sensibilizzazione, alla partecipazione e alla costruzione di una comunità capace di fare rete. Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento agli organizzatori, alle associazioni, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile AVAB, che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Accanto ai momenti dedicati alla prevenzione e alla solidarietà, ampio spazio è stato riservato anche alla moda, con diverse sfilate e la partecipazione di vari brand, che hanno portato sul palco proposte e stili differenti.

Tra questi Sabry Crea Kids and Family di Sabrina Roncarà, alla sua seconda partecipazione sul palco di Notte Donna. «È sempre un piacere», racconta a proposito del suo ritorno alla manifestazione. Una prima passerella ha visto protagoniste le Donne in Rosa. A rendere particolarmente personale la sfilata è stata la scelta lasciata a ciascuna partecipante di indossare il capo nel quale si sentiva maggiormente rappresentata. «Volevo che ognuno si sentisse in ciò che portava», spiega Sabrina Roncarà, che racchiude così il significato della passerella: «Per me la sfilata ha un senso di forza, resilienza, gioia e voglia di vivere». Tra le creazioni presentate, particolare significato ha assunto l’abito caratterizzato dal volto di una donna, nato dalla collaborazione con Anna Maria Mazzini. Come spiega Sabrina, l’artista realizza opere pittoriche sui corpi di donne che affrontano percorsi oncologici e ha scelto di trasferire alcune delle sue opere su tessuto, affidandole poi alla creatività di Roncarà per trasformarle in abiti. Una creazione che, ha assunto un significato capace di andare oltre l’aspetto puramente estetico.

Non sono mancati momenti più leggeri dedicati all’intrattenimento. Tra questi il Superhero’s Party, con Wonder Woman, Capitan America e Spiderman invitati dalla stessa Roncará in passerella insieme alle modelle.

Nella parte conclusiva della serata, Sabry Crea Kids and Family è tornata in passerella con una seconda sfilata, dedicata alle creazioni di abiti da sposa e da cerimonia, capi eleganti, luminosi e colorati, in una varietà di stili e lavorazioni. Presente in entrambe le passerelle anche il figlio di Sabrina, che spesso prende parte alle sue sfilate.

La XIV edizione di Notte Donna ha riunito nel cuore di Bracciano prevenzione, solidarietà, moda e intrattenimento, mettendo al centro le donne e trasformando linguaggi e momenti diversi in occasioni di sensibilizzazione, condivisione e partecipazione.

Le fotografie a corredo dell’articolo sono di Claudio Sanfilippo, Daniela Soltan e Paola Forte.

Paola Forte redattrice L’agone