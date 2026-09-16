ENTUSIASMO E RESPONSABILITA’: IL MESSAGGIO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA PROF.SSA LIDIA CANGEMI ALLE CLASSI PRIME.

Comunicato stampa

Fiducia, rispetto delle regole e condivisione: questi i cardini di una comunità educante coesa e di una vita scolastica basata sulla responsabilità. L’impegno è quello di costruire benessere a scuola, coltivando un dialogo autentico, aperto e fecondo. Con questo augurio la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”, Prof.ssa Lidia Cangemi, ha accolto lunedì 14 settembre, nelle due sedi, gli studenti e le famiglie delle Classi Prime. «La scuola vive quando le persone che vi lavorano possono confrontarsi reciprocamente con fiducia e rispetto, sulla base di un indispensabile patto di corresponsabilità. Ogni anno porta con sé molte novità. – ha sottolineato la Prof.ssa Lidia Cangemi – Fra queste non possiamo non ricordare l’imminente inaugurazione della nuova Palestra che l’Alberghiero attendeva da moltissimo tempo. Viviamo tutti con emozione ed entusiasmo questo inizio dell’anno scolastico. – ha aggiunto – Da parte nostra troverete sempre ascolto e disponibilità. Auguro ai docenti di continuare ad accompagnare con passione i nostri ragazzi e alle famiglie di sentirsi parte attiva del percorso educativo. Questa è la Scuola che amo e a cui ho dedicato tanti anni della mia vita, venti dei quali da Dirigente scolastica». La Prof.ssa Lidia Cangemi ha poi ringraziato il Primo Collaboratore Prof. Sandro Pase, il Secondo Collaboratore Prof.ssa Marianna D’Amico, il Prof. Luca Palumbo, il Prof. Alberto Oliva, il Prof. Luca Persiani, la Prof.ssa Chiara Brunetti, il Prof. Alessio Orlandini, tutti i membri dello staff delle due sedi e il personale ATA, guidato dalla DSGA Dott.ssa Stefania Croce, per il «prezioso lavoro quotidiano che rende gli spazi scolastici luoghi accoglienti e sicuri per tutti». «La nostra scuola è una comunità viva, fatta di relazioni, valori, inclusione e crescita condivisa – ha concluso la Dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi –. Camminiamo insieme, con fiducia. Buon anno scolastico 2026/2027!»