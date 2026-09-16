“Io Felicia, conversazioni con la madre di Peppino Impastato” per Navarra Editore, alla libreria Scritti e Manoscritti di Ladispoli

Comunicato, stampa

Sabato 19 settembre alle ore 18:00 Mari Albanese presenta:

In dialogo con Silvia Marongiu e Agnese Zingaretti

Intervengono Marina Cozzi e Eugenia Marciano

Letture a cura di Sabrina Vona e Christian Bocca

Felicia Bartolotta, la madre di Peppino Impastato, si racconta a due giovani attivisti, Angelo Sicilia e Mari Albanese.

Sono conversazioni intime e toccanti: “Mamma Felicia” racconta del suo passato, del rapporto conflittuale col marito, del grande amore per suo figlio Peppino, della sua scelta, alla morte violenta di quest’ultimo, di aprire le porte della sua casa a tutti i giovani, per coltivare la memoria e spargere semi di consapevolezza per il futuro.

Felicia racconta la sua paura, i suoi timori, il suo dolore, ma con lo sguardo al futuro e alle nuove generazioni: le sue parole diventano prassi, agire quotidiano, dialogo incessante, ma soprattutto un messaggio attualissimo di speranza per il futuro.

L’ingresso è libero ed è gradita la prenotazione.