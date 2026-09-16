BAGHERIA, CITTÀ DELLA CITTADINANZA DIGITALE PER TRE GIORNI III EDIZIONE DI “DATAPOLIS – CONNESSI AL FUTURO”

Comunicato stampa

DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2026 TORNA IL FESTIVAL DELLA CITTADINANZA DIGITALE, ORGANIZZATO DA NETPOLITICS APS CON IL COMUNE DI BAGHERIA. TRA GLI OSPITI LUCA PARMITANO, NICOLA GRATTERI, CHIARA FRANCINI, FRANCESCO COSTA, LUCA MERCALLI E FEDERICO RUFFO

È stata presentata ufficialmente la terza edizione di “DataPolis – Connessi al Futuro 2026”, il Festival della Cittadinanza Digitale che dal 24 al 26 settembre trasformerà Bagheria (Palermo) in un centro di dibattito di rilievo nazionale ed internazionale sui temi dei dati, dell’intelligenza artificiale, dell’informazione e della democrazia partecipata.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli e il presidente dell’associazione NetPolitics APS Lorenzo Salmi, insieme agli assessori Daniele Vella e Giuseppe Tripoli, ai componenti della IV Commissione Cultura del Consiglio Comunale e ad una rappresentanza del mondo scolastico cittadino.

La manifestazione, nata dall’iniziativa di NetPolitics APS in stretta sinergia con il Comune di Bagheria, vanta i patrocini di ANCI Sicilia, Assostampa Sicilia FNSI, Corecom Sicilia, Fondazione Italia Digitale, GUS (Gruppo Uffici Stampa) Nazionale, GUS Sicilia, ISTAT, Ordine dei Giornalisti di Sicilia e UNICEF, con il sostegno del Domina Zagarella Sicily in qualità di main sponsor.

“DataPolis rappresenta ormai un appuntamento strategico per la nostra città, che si conferma punto di riferimento per l’innovazione e il dibattito pubblico sui temi del futuro”, ha detto il sindaco Filippo Maria Tripoli, “Sostenere questo festival significa investire direttamente sulle competenze dei nostri giovani, sulla trasparenza pubblica e sull’uso consapevole dei dati e delle nuove tecnologie. Accogliere ospiti di caratura internazionale e nazionale a Bagheria dimostra come il nostro territorio sia pronto a raccogliere le sfide della digitalizzazione e della democrazia partecipata. Sono inoltre particolarmente lieto che nel corso della manifestazione premieremo un bagherese doc come Daniele Cinà, che si è distinto a livello nazionale proprio su questi temi”.

Per il presidente di NetPolitics APS, Lorenzo Salmi “arrivare alla terza edizione dimostra che DataPolis non è un evento isolato, ma un percorso strutturato che cresce e si consolida anno dopo anno. Abbiamo costruito un festival in cui i dati non sono un mero tecnicismo per addetti ai lavori, ma un fondamentale strumento di cittadinanza: servono a comprendere come funzionano le nostre città, l’informazione e la democrazia. Mettere allo stesso tavolo studenti, giornalisti, amministratori e comunicatori – attraverso hackathon, percorsi di formazione gratuita e accreditata e interventi di grandi relatori – è la missione fondante per cui è nata NetPolitics”.

Il programma della tre giorni si articolerà in sessioni tematiche, lectio magistralis, percorsi formativi accreditati per giornalisti e professionisti, ed eventi aperti a tutta la cittadinanza. Atteso il collegamento da remoto con l’astronauta Luca Parmitano, che nell’ambito della sessione “Dati e astrofisica” si confronterà con Davide Gandolfi, professore di Astrofisica e Scienze dello Spazio dell’Università di Torino, proiettando lo sguardo dell’assemblea sul ruolo dei dati e della tecnologia da una prospettiva extraterrestre.

In collegamento da remoto interverrà il procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri, intervistato dal giornalista Paolo Di Giannantonio nell’ambito di un approfondimento sul contrasto alle mafie e la trasparenza.

Tra i protagonisti figurano Chiara Francini, attrice e scrittrice, e Francesco Costa, vicedirettore de Il Post, insieme al conduttore televisivo e giornalista Federico Ruffo e al climatologo e Presidente della Società Meteorologica Italiana Luca Mercalli (in collegamento).

La lectio magistralis “100 anni di dati: la statistica ufficiale per le policy e la polis” sarà tenuta dal Direttore Generale dell’ISTAT, Michele Camisasca.

Verrà conferito un riconoscimento speciale a Daniele Cinà, responsabile della comunicazione digitale di Roma Capitale e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ed eccellenza originaria di Bagheria.

Durante il festival si terrà la cerimonia del premio regionale “Addetto Stampa dell’Anno”, promosso dal gruppo di specializzazione di Assostampa, il GUS Sicilia.

Oltre ai momenti di spettacolo e divulgazione, DataPolis 2026, con accesso gratuito, metterà al centro la formazione accreditata per giornalisti, amministratori pubblici e comunicatori, affiancata da laboratori esperienziali e da un hackathon dedicato agli studenti delle scuole cittadine, per promuovere fin dai banchi di scuola l’uso etico e consapevole dei canali digitali e dell’intelligenza artificiale.

Tutto il programma dettagliato, gli orari delle sessioni e le modalità di registrazione alle giornate di formazione sono consultabili sul sito ufficiale del festival Datapolis – Net Politics www.netpoliticsaps.it/datapolis/ e sui canali istituzionali del Comune di Bagheria www.comune.bagheria.pa.it