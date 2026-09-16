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PERSONALE SANITARIO AGGREDITO A CAMPAGNANO DI ROMA. ORA BASTA

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Michela Califano

Comunicato stampa

Questa mattina ho portato all’attenzione dell’Aula consiliare il gravissimo episodio avvenuto nei giorni scorsi nella Casa di Comunità di Campagnano di Roma, all’interno della quale una dottoressa e un’infermiera sono state aggredite e ferite da un utente. A loro va la mia totale vicinanza e solidarietà.

Si tratta di un fatto inaudito, che riporta con urgenza al centro del dibattito politico la sicurezza del personale medico e sanitario nei presidi del nostro territorio. Ed evidenzia le profonde criticità organizzative e gestionali delle Case di Comunità, oggi spesso carenti delle tutele fondamentali per i lavoratori e delle prestazioni essenziali per i cittadini.

In attesa che le autorità preposte facciano piena luce sull’accaduto, invio un caloroso abbraccio e ringraziamento al personale sanitario e rivolgo un appello al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: la sicurezza negli ospedali e nei presidi territoriali, unita alla reale operatività delle strutture, deve diventare la priorità dell’agenda politica regionale.

Non basta tagliare i nastri. Una volta aperta una struttura, è indispensabile garantire personale sufficiente, un’assistenza efficiente e le necessarie condizioni di sicurezza per chi vi opera ogni giorno al servizio della collettività.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

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