OSTERIA NUOVA, TORQUATI – RIBERA (MUN.XV): “SODDISFAZIONE PER REALIZZAZIONE PRIMA PIAZZA PUBBLICA DEL QUARTIERE”

Comunicato stampa

Sono stati aperti questa mattina i cancelli della nuova piazza pubblica e area giochi del quartiere di Osteria Nuova.Con l’Assessora Tatiana Marchisio, siamo davvero soddisfatti di aver condiviso questo momento con le alunne e gli alunni della scuola e del nido che si trovano proprio a ridosso di quest’area: la prima e unica piazza di questo quartiere, attesa da decenni, che da oggi è a disposizione di tutta la cittadinanza.

Presentato con un’assemblea pubblica nella primavera dello scorso anno, il progetto ha riguardato il completo rifacimento dell’area antistante la scuola, con accesso da via Anguillarese, per cui si è reso necessario intervenire per fasi durante la chiusura dei plessi. I lavori hanno riguardato la realizzazione di una nuova pavimentazione, di un’area giochi su pavimento antitrauma, aiuole con nuove alberature e impianto d’irrigazione, pergolati in legno, fontanella e sedute. La piazza è stata realizzata con fondi CIPE, richiesti e stanziati nel 2016 nel corso della nostra prima consiliatura e poi mai impiegati per Osteria Nuova. Con grande determinazione, dal nostro insediamento nel 2021 abbiamo di nuovo lavorato affinché fossero destinati a questo quartiere.

Restituire un’area pubblica trasformata in piazza ad uno dei quartieri più periferici del Municipio XV, significa mantenere l’impegno di voler azzerare le differenze tra zone, ma anche proseguire a lavorare per rinforzare il senso di Comunità, ricreare una rete sociale e soprattutto consentire ai cittadini di tornare a vivere le aree pubbliche del loro territorio. Un particolare ringraziamento all’Assessore al Bilancio, Alessandro Cozza per il grande lavoro di recupero dei fondi e alla Presidente di Commissione, Egle Cava, per i documenti presentati in Consiglio Municipale e per aver seguito da vicino l’intera programmazione.”