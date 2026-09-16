Cimitero di via Rosati a Cerveteri e di Ceri: conclusi lavori di circa 200mila euro

Comunicato stampa

Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato l’impermeabilizzazione delle coperture di alcuni blocchi di loculi, il rifacimento degli intonaci deteriorati con successiva tinteggiatura e il ripristino delle pluviali e delle pensiline

Si sono conclusi i lavori di manutenzione del Cimitero vecchio di Via Francesco Rosati a Cerveteri e della Frazione di Ceri. Un progetto che ha riguardato l’impermeabilizzazione delle coperture di alcuni blocchi di loculi, il rifacimento degli intonaci deteriorati con successiva tinteggiatura e il ripristino delle pluviali e delle pensiline. Interventi che hanno avuto un costo di fondi comunali di circa 200mila euro.

“Lavori fondamentali per i nostri due cimiteri comunali, un impegno che avevamo preso con i cittadini e che abbiamo mantenuto stanziando le dovute risorse a bilancio – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – il lavoro non si ferma chiaramente equi: l’obiettivo è intervenire gradualmente su tutte le strutture, garantendo manutenzione e decoro in maniera continuativa”.

“Ci tengo con l’occasione a ringraziare i nostri uffici per aver dato seguito ad una precisa indicazione da parte dell’Amministrazione comunale – ha aggiunto l’Assessore Matteo Luchetti – ed in particolar modo il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni, l’Ingegner Alessio Piantadosi e più in generale tutto l’Ufficio Lavori Pubblici che quotidianamente mi affianca”.