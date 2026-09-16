LADISPOLI, FLORIANA GENTILE LASCIA IL CONSIGLIO COMUNALE. AL SUO POSTO GABRIELE LANCIANESE

Comunicato stampa

Grando: “Grazie a Floriana per il lavoro svolto in questi anni. A Gabriele i migliori auguri di buon lavoro”

Floriana Gentile ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Ladispoli. A subentrarle sarà Gabriele Lancianese, che entra così a far parte dell’Assemblea cittadina.

Una decisione maturata, come spiega la stessa Gentile, alla luce di una fase di cambiamento personale e di nuovi impegni lavorativi.

“La decisione – dichiara – è maturata con il moltiplicarsi degli impegni e dei continui spostamenti, che mi portano molto spesso a essere tra un aereo e l’altro. Naturalmente, prima di formalizzarla, ho voluto confrontarmi con il sindaco Alessandro Grando, che considero una persona competente, spiegandogli con chiarezza le mie esigenze personali”.

Il Sindaco Alessandro Grando ha rivolto un ringraziamento alla consigliera uscente per l’attività svolta.

“Ringrazio Floriana Gentile per la disponibilità e la dedizione dimostrate in questi anni nel suo ruolo di consigliere comunale. Ha dato il proprio contributo ai lavori del Consiglio e all’attività amministrativa della nostra città. Le auguro il meglio per i nuovi impegni che l’attendono, con l’auspicio che le nostre strade possano nuovamente incontrarsi in futuro”.

Il primo cittadino ha poi voluto dare “il benvenuto a Gabriele Lancianese, al quale rivolgo i migliori auguri per il nuovo incarico. Sono certo che saprà affrontare questa esperienza con entusiasmo e senso di responsabilità, mettendo le proprie energie al servizio della comunità. Il lavoro dell’Amministrazione prosegue con l’obiettivo di continuare a operare a servizio della comunità”, ha concluso il Sindaco Grando.