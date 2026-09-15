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Festa dei Monti Cimini – Vejano

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Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Una bella mattinata dedicata all’incontro, alla condivisione e alla valorizzazione dei Centri Polivalenti, luoghi importanti di aggregazione e socialità, che contribuiscono a mantenere vive le nostre comunità.
Un’occasione per stare insieme, conoscere il territorio e riconoscere il valore delle realtà associative e del prezioso lavoro dei tanti volontari.
Il Comune di Vejano ringrazia i consiglieri regionali del Lazio Daniele Sabatini e Giulio Zelli – Consigliere regionale del Lazio insieme alla Presidente ANCESCAO APS Rosalba Monaco per la partecipazione e l’attenzione dimostrata verso queste importanti realtà.
Un ringraziamento speciale va soprattutto alla Presidente Antonietta Cocchi e a tutto il direttivo del Centro Sociale di Vejano Centro di Promozione Sociale S. Orsio Vejano, per il grandissimo lavoro che ogni giorno svolgono al servizio della comunità vejanese.
 
 
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