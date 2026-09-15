HomeTerritorio

A MANZIANA, LUOGHI DI SOGLIA – Tra acqua, vulcano, notte e ascolto

0
101

Dal profilo Facebook del comune di Manziana

Un nuovo appuntamento alla Caldara di Manziana, promosso dal Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, con il patrocinio del Comune di Manziana e dell’Università Agraria.
Sabato 19 settembre 2026
Ore 17:00
Caldara di Manziana – Via del Lazio, Strada Provinciale 2/C
Una camminata narrativa tra scienza e mito, nell’ambito della Trilogia di Sensi Naturali e della residenza transdisciplinare Art&Science, insieme a O’Thiasos TeatroNatura.
Un’esperienza itinerante dedicata a Demetra e Persefone, tra natura, ascolto, racconto e teatro, per vivere la Caldara attraverso uno sguardo diverso.
Prenotazione obbligatoria: collettivo.sensinaturali@gmail.com
Un’occasione speciale per scoprire e vivere uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio.
Vi aspettiamo!
Articolo precedente
CANALE MONTERANO, VIA SECCHINETTO: IERI IN COMUNE IL PRIMO PASSO PER L’AMPLIAMENTO
Articolo successivo
PER ORIOLO, SETTEMBRE E’ IL MESE DI NUOVI INIZI

Ultimi articoli

Eventi

Festa dei Monti Cimini – Vejano

Territorio

PER ORIOLO, SETTEMBRE E’ IL MESE DI NUOVI INIZI

Territorio

CANALE MONTERANO, VIA SECCHINETTO: IERI IN COMUNE IL PRIMO PASSO PER L’AMPLIAMENTO

Primo piano

LUIGI DE MAGISTRIS A FILOROSSO (RAI 3): “DA MAGISTRATO AVREI SENTITO RANUCCI COME PERSONA INFORMATA SUI FATTI, NON GLI AVREI INVIATO UN AVVISO DI...

Primo piano

CARLO FIDANZA A FILOROSSO (RAI 3): “Il CENTRODESTRA HA GARANTITO STABILITÀ E RISULTATI, DALL’ALTRA PARTE NON C’È UNA LINEA COMUNE”

Carica altri