A MANZIANA, LUOGHI DI SOGLIA – Tra acqua, vulcano, notte e ascolto

Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Un nuovo appuntamento alla Caldara di Manziana, promosso dal Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, con il patrocinio del Comune di Manziana e dell’Università Agraria.
Sabato 19 settembre 2026
Ore 17:00
Caldara di Manziana – Via del Lazio, Strada Provinciale 2/C
Una camminata narrativa tra scienza e mito, nell’ambito della Trilogia di Sensi Naturali e della residenza transdisciplinare Art&Science, insieme a O’Thiasos TeatroNatura.
Un’esperienza itinerante dedicata a Demetra e Persefone, tra natura, ascolto, racconto e teatro, per vivere la Caldara attraverso uno sguardo diverso.
Prenotazione obbligatoria: collettivo.sensinaturali@gmail.com
Un’occasione speciale per scoprire e vivere uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio.
Vi aspettiamo!