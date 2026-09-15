CARLO FIDANZA A FILOROSSO (RAI 3): “Il CENTRODESTRA HA GARANTITO STABILITÀ E RISULTATI, DALL’ALTRA PARTE NON C’È UNA LINEA COMUNE”

Comunicato stampa

“Se andiamo sul terreno della coalizione e degli alleati, il centrosinistra ancora non sa da chi è composto, non ha deciso il programma e non sa nemmeno come eleggerà il proprio leader. Per questo abbiamo ben poco da imparare dalla sinistra”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza, nel corso della prima puntata della stagione autunnale di “Filorosso”, la trasmissione condotta da Antonino Monteleone, in onda su Rai 3 e RaiPlay.

“Ci hanno fatto una testa piena sulla presunta inadeguatezza di Giorgia Meloni al Governo”, ha detto Fidanza, “La realtà è che governare è difficile, soprattutto quando ci si trova ad affrontare guerre, crisi energetiche e quando si eredita una situazione complessa come i 132 miliardi di euro di esposizione legati al Superbonus”. L’esponente di Fratelli d’Italia ha rivendicato i risultati ottenuti dall’esecutivo: “Abbiamo protetto i risparmi degli italiani, difeso i nostri confini, messo mano alla sicurezza e realizzato importanti riforme. Potrei andare avanti per ore. Dall’altra parte, invece, vedo il baratro, perché non esiste una linea comune sui grandi temi”. Secondo Fidanza, la scelta di riportare al centro della scena un Governo politico sostenuto da un chiaro mandato popolare rappresenta uno degli elementi chiave dell’attuale consenso: “Le formule di compromesso e le soluzioni al ribasso hanno pagato un prezzo elettorale perché gli italiani ne erano stufi. Questo Governo ha riportato la politica al centro delle decisioni, con una guida forte e riconoscibile”.

Infine, l’eurodeputato ha sottolineato il valore della compattezza della maggioranza: “Il voto ottenuto dal centrodestra è stato speso nel centrodestra. È questo il segreto del record di longevità della coalizione e della stabilità che oggi il paese può vantare”.