CANALE MONTERANO, VIA SECCHINETTO: IERI IN COMUNE IL PRIMO PASSO PER L’AMPLIAMENTO

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Il Sindaco Alessandro Bettarelli, alla firma del contratto di acquisto, ha voluto ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione Comunale gli ex proprietari: Juliane e Lorenzo, che saputo dell’interessamento comunale all’area in oggetto hanno accettato entusiasticamente la richiesta. Grazie alla loro disponibilità, alla collaborazione e al profondo senso civico dimostrato durante l’iter di acquisto, si è riusciti a raggiungere questo importante obiettivo che ci prefiggevamo ormai da anni: dotare il centro abitato di Canale di una comoda e funzionale viabilità alternativa alla strada provinciale SP7A (Via Manziana).

Già nel febbraio 2025 il Comune di Canale Monterano aveva pubblicato un avviso per verificare la possibilità di acquisire da privati terreni da destinare all’allargamento di strade comunali e realizzare aree sosta a ridosso dei centri urbani comunali. Attualmente altre due aree sono all’analisi degli Uffici competenti per verificarne la possibilità di acquisto. É nota infatti la scarsità di parcheggi nelle immediate vicinanze dei centri abitati di Canale e Montevirginio e la particolare conformazione viaria dei due centri, che sicuramente avrebbe bisogno di allargamenti per rendere più sicura e scorrevole la circolazione veicolare e pedonale.