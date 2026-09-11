A Tarquinia il mito incontra nuovi linguaggi coreografici 

È il percorso proposto da La mitologia nella danza contemporanea, festival PACT affidato nella direzione artistica a Paola Sorressa, in programma dal 19 settembre all’11 ottobre 2026 a Tarquinia, negli spazi del Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Vitelleschi – PACT, Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia. La manifestazione nasce dall’incontro tra patrimonio culturale e creazione contemporanea e tratta il mito come materia ancora capace di generare domande sul presente. Il corpo diventa il principale strumento di questa rilettura, mettendo in relazione memoria e trasformazione, tradizione e modernità, esperienza individuale e dimensione collettiva.

Sei giornate di eventi tra spettacoli e momenti di approfondimento e confronto, compongono un programma nel quale il mito viene affrontato da prospettive differenti. Tradizione, patrimonio culturale, memoria, desiderio e destino diventano chiavi di lettura del presente, restituite sulla scena attraverso i linguaggi della danza contemporanea.

La manifestazione è vincitrice del bando MUSEI 2026 MIC _ Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo Dal Vivo, affidata da PACT nell’organizzazione a Mandala Dance Company.