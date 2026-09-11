A Manziana riprende: “Storie dal Patrimonio, alla scoperta dei luoghi del sacro nel territorio di Monterano antica”

Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Dopo la pausa estiva, torna la rassegna “Storie dal Patrimonio – Dalle pietre degli scavi alle vite di santi e feudi in Etruria Meridionale” con la seconda parte del programma.
Il primo incontro ci porterà alla scoperta dei luoghi del sacro nel territorio di Monterano antica, per conoscere più da vicino le testimonianze e i luoghi legati alla dimensione religiosa di un territorio ricco di storia e di patrimonio archeologico.
Venerdì 12 settembre, ore 18:00
Aula Consiliare – Largo G. Fara, Manziana
Relatrice: C. M. Papa, archeologa, etruscologa e libera professionista.
Un nuovo appuntamento per continuare a esplorare il patrimonio dell’Etruria Meridionale attraverso il contributo di studiosi ed esperti.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: storiedalpatrimonio@outlook.it
Vi aspettiamo!