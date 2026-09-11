Notte Donna a Bracciano: bellezza, prevenzione e solidarietà

In occasione della XIV edizione di Notte Donna, Bracciano si prepara a vivere una serata dedicata alla bellezza, alla solidarietà e alla prevenzione, tra le vie del centro storico.

L’iniziativa si svolge con il contributo del Comune di Bracciano e dell’Associazione Commercianti Bracciano.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre 2026. Tra le iniziative in programma, la sfilata di Sabry Crea Kids and Family con la partecipazione delle Donne in Rosa e il Superhero’s Party, con Wonder Woman, Capitan America e Spiderman protagonisti della sfilata.

La giornata ospiterà anche la Walk for the Cure, camminata solidale a sostegno di Komen Italia. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 17:00 in piazza Mazzini per le ultime iscrizioni e il ritiro della maglia, con partenza alle 18:00. Il percorso sarà circolare, di circa 2,4 km, organizzato da L’Atletica Sabatina. Al termine della camminata è previsto un intervento sul palco di Notte Donna da parte degli operatori sanitari del Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia.

La donazione minima è di 10 euro e comprende la maglia della Walk for the Cure.

Per informazioni: Sabrina Roncarà 327 0898633. Iscrizioni su sabrycrea.it.