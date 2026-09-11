IL COMUNE DI CANALE MONTERANO AVVERTE: ATTENZIONE AI TENTATIVI DI TRUFFA TELEFONICA

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
Ci segnalano chiamate fatte a cittadini di Canale Monterano da parte di sedicenti Carabinieri che chiedono informazioni o atti da compiere per poi truffarli.
Invitiamo la cittadinanza a prestare la massima attenzione a:
– non fornire dati personali o informazioni sensibili;
– non seguire le indicazioni ricevute telefonicamente e non recarsi presso luoghi o immobili su richiesta dei sedicenti militari.
– non seguire le indicazioni ricevute telefonicamente e non recarsi presso luoghi o immobili su richiesta dei sedicenti militari.
– non far entrare in casa i sedicenti militari.
In caso di dubbio, interrompere la chiamata e verificare direttamente con le Forze dell’Ordine, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali, quindi ri-chiamare sempre la Stazione di Manziana o Bracciano dei Carabinieri per avere conferma senza usare il numero comparso sul telefono, ma i numeri telefonici ufficiali. Rispettivamente: 069964537 e 0699841137.
Facciamo attenzione, in particolare, alle persone a noi vicine più anziane e vulnerabili.
A breve saranno inoltre ri-organizzati incontri con la locale Arma dei Carabinieri sul fenomeno delle truffe.