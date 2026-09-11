Il Comune di Manziana informa: VALORE ARTIGIANO 2026, contributi per le imprese artigiane del Lazio

Dal profilo Facebook del Comune di Manziana

È aperto il bando “Valore Artigiano 2026”, promosso dalla Regione Lazio e gestito da Lazio Innova, che mette a disposizione 2,4 milioni di euro per sostenere le imprese artigiane nei percorsi di innovazione, modernizzazione, transizione digitale e sostenibilità ambientale, con 400.000 euro riservati al comparto moda.