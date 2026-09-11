Il Comune di Manziana informa: VALORE ARTIGIANO 2026, contributi per le imprese artigiane del Lazio

Dal profilo Facebook del Comune di Manziana
È aperto il bando “Valore Artigiano 2026”, promosso dalla Regione Lazio e gestito da Lazio Innova, che mette a disposizione 2,4 milioni di euro per sostenere le imprese artigiane nei percorsi di innovazione, modernizzazione, transizione digitale e sostenibilità ambientale, con 400.000 euro riservati al comparto moda.
Possono presentare domanda le imprese artigiane con sede operativa nel Lazio, iscritte all’Albo e attive alla data di presentazione della domanda, che non abbiano già beneficiato dell’edizione 2025 del bando.
Il contributo è a fondo perduto fino al 60% delle spese ammissibili, per un massimo di 12.000 euro per progetto.
Domande entro le ore 17:00 del 28 ottobre 2026
La richiesta deve essere presentata online tramite GeCoWEB Plus.
Un’opportunità per le imprese artigiane del territorio che vogliono investire, innovare e rafforzare la propria competitività.
Tutte le informazioni, i requisiti e la documentazione sono disponibili sul sito: https://www.lazioinnova.it/bandi/valore-artigiano-2026/