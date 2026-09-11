“Salviamo gli Alberghieri”, La Voce della Scuola rilancia: a breve la presentazione degli Stati Generali degli Alberghieri

Comunicato stampa

Dopo il confronto del 10 settembre prosegue il percorso nazionale per restituire centralità, identità e futuro agli Istituti Alberghieri. In preparazione un grande momento pubblico aperto alla scuola e all’intera filiera dell’ospitalità, della ristorazione e del turismo.

*11 settembre 2026* – Il percorso avviato da *La Voce della Scuola APS* con l’iniziativa *“Salviamo gli Alberghieri”* entra in una nuova fase.

Dopo settimane di confronto e ascolto, l’Associazione annuncia che *saranno presentati a breve gli Stati Generali degli Alberghieri*, un’iniziativa nazionale pensata per mettere al centro del dibattito pubblico il futuro dell’istruzione alberghiera italiana.

L’obiettivo è chiaro: superare definitivamente la rappresentazione degli Istituti Alberghieri come scuole di serie B e restituire loro il ruolo culturale, educativo e professionale che meritano.

Il confronto del 10 settembre con *RE.NA.I.A. – Rete Nazionale Istituti Alberghieri*, pur nella piena autonomia delle rispettive posizioni, ha rappresentato un ulteriore momento di ascolto all’interno di un percorso che La Voce della Scuola APS intende ora allargare a tutte le componenti interessate.

*Dalle parole alle proposte*

Gli Istituti Alberghieri non sono semplicemente scuole nelle quali si impara un mestiere.

Sono comunità educative nelle quali cultura, formazione della persona, competenze tecniche e linguistiche, laboratorialità, creatività, accoglienza, cultura del cibo e rapporto con il territorio devono integrarsi in un percorso formativo unitario.

Per questo una nuova narrazione non può limitarsi alla comunicazione. Deve essere accompagnata da scelte concrete: *valorizzazione del percorso quinquennale, rafforzamento della formazione laboratoriale e professionalizzante, investimenti nei laboratori, orientamento, rapporto con gli ITS Academy e reali opportunità di accesso al lavoro, all’alta formazione e all’università*.

Sono questi alcuni dei temi al centro del Manifesto *“Dieci punti per una nuova istruzione professionale italiana”*, elaborato nell’ambito dell’iniziativa *“Salviamo gli Alberghieri”*.

*Verso gli Stati Generali degli Alberghieri*

Il prossimo passaggio sarà quello degli *Stati Generali degli Alberghieri*, che saranno presentati ufficialmente a breve.

La Voce della Scuola APS intende costruire un grande spazio pubblico di ascolto, confronto e proposta, coinvolgendo *scuole, dirigenti scolastici, docenti, studenti, famiglie, ITS Academy, università, professionisti, imprese, associazioni, rappresentanze della filiera e istituzioni*.

Non un luogo nel quale chiedere adesioni a una posizione precostituita, ma uno spazio nel quale esperienze e sensibilità differenti possano confrontarsi per individuare obiettivi comuni e trasformarli in proposte concrete.

*“Con ‘Salviamo gli Alberghieri’ abbiamo aperto un dibattito che ora deve compiere un salto di qualità. È arrivato il momento di mettere attorno allo stesso tavolo tutti coloro che hanno realmente a cuore il futuro di questi istituti e dei loro studenti. Gli Stati Generali degli Alberghieri nasceranno con questo obiettivo: ascoltare, confrontare e costruire. Non vogliamo limitarci a raccontare che gli Alberghieri sono una risorsa per il Paese: vogliamo creare le condizioni perché possano esserlo sempre di più”, dichiara *Diego Palma, direttore de La Voce della Scuola APS e promotore dell’iniziativa “Salviamo gli Alberghieri”*.

Nelle prossime settimane saranno rese note *modalità, partecipanti e programma degli Stati Generali degli Alberghieri*.

Il percorso continua e si apre ora a una partecipazione ancora più ampia.

*Unire per formare. Formare per dare futuro.*