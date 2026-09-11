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Recinzione divelta al plesso di via Satrico, intervento immediato per garantire l’apertura della scuola

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Comunicato stampa

Il Sindaco: “Già programmati il ripristino e la sostituzione completa.”

Cerveteri – Il forte vento e le piogge che hanno interessato il territorio nella giornata di ieri hanno provocato il danneggiamento e il cedimento di una parte della recinzione del plesso scolastico di Via Satrico.

In queste ore, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli sta effettuando gli ultimi sopralluoghi prima dell’apertura di lunedì e si è immediatamente accorta delle condizioni della recinzione. Insieme alla Multiservizi Caerite è stato effettuato un sopralluogo, programmando nell’immediato l’intervento necessario per il ripristino e la sostituzione completa della recinzione.

Abbiamo affrontato immediatamente la situazione – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in modo da assicurare la massima sicurezza dell’area e consentire il regolare avvio delle attività scolastiche già dal primo giorno di scuola.”

Voglio ringraziare l’Assessore alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli e la Multiservizi Caerite per la tempestività e la disponibilità dimostrate. – prosegue il Sindaco – Di fronte a una situazione che avrebbe potuto creare disagi, è stata data una risposta immediata e concreta, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza degli studenti e di tutta la comunità scolastica.”

L’intervento consentirà quindi di ripristinare completamente la recinzione del plesso e di garantire che l’area scolastica sia pronta e sicura per l’avvio del nuovo anno scolastico.

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