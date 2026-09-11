11 settembre, Civitavecchia ricorda le vittime del terrorismo e l’eroismo dei vigili del fuoco

Comunicato stampa

Civitavecchia, 11 settembre 2026 — L’amministrazione comunale ha voluto dedicare un momento di memoria alle vittime del terrorismo, con una cerimonia al monumento nel giardino del Pincio che ricorda l’attentato dell’11 Settembre.

Questa mattina la vicesindaca Stefania Tinti vi ha deposto un omaggio floreale, nel venticinquesimo anniversario del terribile giorno. Alla cerimonia hanno preso parte i Vigili del Fuoco di Civitavecchia.

L’11 settembre 2001 il terrorismo colpì migliaia di persone inermi, che quella mattina stavano soltanto lavorando o viaggiando. Quasi tremila vittime in poche ore: un attacco deliberato contro civili, che resta una delle ferite più profonde della storia recente e il simbolo di ciò che il terrorismo è: violenza contro chi non può difendersi.

In quelle stesse ore, mentre migliaia di persone fuggivano dalle Torri in fiamme, 343 vigili del fuoco di New York salivano le scale nella direzione opposta, quella del pericolo. Molti sapevano che non sarebbero tornati indietro, e non tornarono. Il loro non fu un gesto isolato, ma la sostanza di un mestiere: andare incontro a ciò da cui tutti fuggono.

È lo stesso coraggio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito nel 1939 e presente accanto agli italiani in ogni incendio, terremoto e alluvione, con un motto che ne racconta il senso in tre parole: domiamo le fiamme, doniamo i cuori. Per questo la presenza dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia ha dato alla cerimonia il suo significato più pieno.

“Ricordiamo le vittime del terrorismo per non dimenticare, e per dire con fermezza che nessuna causa potrà mai giustificare la violenza contro persone inermi,” ha dichiarato la vicesindaca Stefania Tinti. “E ricordiamo l’eroismo di chi, come i vigili del fuoco, ha scelto di andare incontro al pericolo per salvare altre vite, fino al sacrificio estremo. È una memoria che vogliamo affidare soprattutto ai più giovani, perché il coraggio e il rifiuto di ogni violenza sono valori che si tramandano.”