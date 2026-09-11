Teatro Traiano, spazio alle realtà culturali della città: domande entro il 28 settembre

Comunicato stampa

Civitavecchia, 11 settembre 2026 — Il Comune di Civitavecchia ha pubblicato l’avviso per l’uso del Teatro Comunale Traiano nel corso della Stagione Teatrale 2026/2027. Possono presentare domanda le associazioni culturali, le compagnie locali, le scuole di ogni ordine e grado e le Onlus del territorio che intendono portare in scena i propri spettacoli tra ottobre 2026 e maggio 2027. Le istanze si presentano dal 14 settembre alle ore 12 di lunedì 28 settembre 2026.

La domanda va presentata utilizzando lo schema allegato all’avviso, presente sul sito del comune, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it oppure a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura. Le richieste saranno calendarizzate dall’Ufficio Teatro Traiano secondo le date indicate, compatibilmente con gli appuntamenti già in programma nella stagione; in caso di sovrapposizione, l’ufficio proporrà date alternative ancora disponibili.

L’uso del teatro comporta, a carico dei soggetti selezionati, gli oneri previsti dal regolamento comunale. Le condizioni di dettaglio sono indicate nell’avviso.

“Il Traiano è il teatro della città, e vogliamo che le compagnie, le associazioni e le scuole che la animano possano viverlo e portarci il proprio lavoro,” dichiara l’assessora alla Cultura Stefania Tinti. “Accanto al cartellone della stagione, questo avviso apre uno spazio a chi fa cultura sul territorio. Invito chi è interessato a leggere l’avviso e a presentare domanda.”