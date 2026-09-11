BONINO. AZIONE: ADDIO A PROTAGONISTA GRANDI BATTAGLIE CIVILI

COMUNICATO STAMPA

Roma, 11 settembre 2026 – “Oggi ci lascia una protagonista di decenni di battaglie politiche e civili che hanno contribuito a rendere l’Italia e l’Europa più libere, aperte e democratiche. Con coraggio, coerenza e straordinaria determinazione, Emma Bonino ha segnato la storia politica italiana ed europea, difendendo sempre la libertà, lo Stato di diritto e la dignità della persona. Il suo esempio continuerà a indicare la strada a quanti credono in una politica riformatrice, europeista e capace di guardare al futuro. Alla sua famiglia, agli amici, alla comunità di Più Europa e a tutti coloro che hanno condiviso con lei un tratto di questo lungo percorso politico e umano va il nostro più sincero abbraccio e la nostra vicinanza.”

Così in una nota Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, consiglieri capitolini di Azione.