SCUOLA, STUDENTI LICEO PLINIO IN PROTESTA. «LA DEMOCRAZIA NON PUÒ SUBIRE VETI»

Comunicato stampa

Oggi la comunità studentesca del Liceo Plinio Seniore di Roma ha scelto di disertare l’assemblea d’istituto, organizzando in protesta un momento esterno alla scuola.

Una scelta nata a seguito dei sistematici veti posti sulla partecipazione di ospiti esterni alle assemblee, nonostante le diverse proposte di ospiti per trattare temi di attualità: dall’educazione sessuo-affettiva, all’analisi geopolitica, con focus sul venezuela e poi sugli USA.

Una scelta, che provando a dar seguito alla circolare del Ministro Valditara, rischia di tradursi in vera e propria censura.

«Abbandonare le mura scolastiche» spiegano i rappresentanti di istituto «è l’unica via rimasta per contrastare direttive ministeriali antidemocratiche e restrittive.»

Da tempo il Ministro dell’Istruzione e del Merito compie delle vere e proprie ingerenze nei confronti degli organi collegiali liberi e indipendenti.

«Vogliamo lanciare un segnale chiaro» continua i rappresentanti di istituto «i luoghi della democrazia e della formazione della coscienza collettiva non possono vedere limitazioni».