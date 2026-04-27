27 Aprile, 2026
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SCUOLA, STUDENTI LICEO PLINIO IN PROTESTA. «LA DEMOCRAZIA NON PUÒ SUBIRE VETI»

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Comunicato stampa

Oggi la comunità studentesca del Liceo Plinio Seniore di Roma ha scelto di disertare l’assemblea d’istituto, organizzando in protesta un momento esterno alla scuola.
Una scelta nata a seguito dei sistematici veti posti sulla partecipazione di ospiti esterni alle assemblee, nonostante le diverse proposte di ospiti per trattare temi di attualità: dall’educazione sessuo-affettiva, all’analisi geopolitica, con focus sul venezuela e poi sugli USA.
Una scelta, che provando a dar seguito alla circolare del Ministro Valditara, rischia di tradursi in vera e propria censura.
«Abbandonare le mura scolastiche» spiegano i rappresentanti di istituto «è l’unica via rimasta per contrastare direttive ministeriali antidemocratiche e restrittive.»
Da tempo il Ministro dell’Istruzione e del Merito compie delle vere e proprie ingerenze nei confronti degli organi collegiali liberi e indipendenti.
«Vogliamo lanciare un segnale chiaro» continua i rappresentanti di istituto «i luoghi della democrazia e della formazione della coscienza collettiva non possono vedere limitazioni».
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