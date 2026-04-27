L’amministrazione ha premiato gli alunni della scuola “Falcone” che hanno partecipato all’evento “ZuccArte”

Comunicato stampa

Dopo aver premiato gli alunni della scuola “Livatino”, l’amministrazione comunale ha conferito le medaglie ai bambini del plesso “Falcone” dell’istituto comprensivo Ladispoli 1 che avevano partecipato all’evento “ZuccArte”. La delegata all’arte Felicia Caggianelli ed il consigliere comunale Stefano Fierli, portando i saluti del sindaco Alessandro Grando, hanno consegnato le medaglie come riconoscimento per i tanti disegni realizzati nei mesi scorsi in occasione dell’iniziativa realizzata dall’amministrazione comunale per offrire ai bambini la possibilità di esprimere la propria creatività sulle tonalità calde e le suggestive atmosfere che si vivono in autunno.

“Così come era accaduto nell’istituto Livatino – afferma la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli – insieme al consigliere Stefano Fierli ci siamo nuovamente emozionati nel vedere sui volti dei bimbi la gioia nel ricevere le medaglie per le loro colorate e fantasiose interpretazioni artistiche dell’autunno. I disegni dei ragazzi hanno creato un suggestivo mosaico di colori e emozioni autunnali, il messaggio lanciato da ZuccaArte per avvicinare le giovani generazioni al desiderio di sprigionare creatività e voglia di divertimento è stato pienamente raccolto. Ringraziamo la dirigente scolastica, professoressa Maria Bevilacqua, la vice preside Valeria Di Palma e le insegnanti Coghe P. Edelmira, Nancy Pierantoni, Dalila Renda e Tiziana Aloy che ci hanno consentito di effettuare la premiazione in classe”.