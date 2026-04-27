27 Aprile, 2026
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L’amministrazione ha premiato gli alunni della scuola “Falcone” che hanno partecipato all’evento “ZuccArte”

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Ladispoli

Comunicato stampa

 
Dopo aver premiato gli alunni della scuola “Livatino”, l’amministrazione comunale ha conferito le medaglie ai bambini del plesso “Falcone” dell’istituto comprensivo Ladispoli 1 che avevano partecipato all’evento “ZuccArte”. La delegata all’arte Felicia Caggianelli ed il consigliere comunale Stefano Fierli, portando i saluti del sindaco Alessandro Grando, hanno consegnato le medaglie come riconoscimento per i tanti disegni realizzati nei mesi scorsi in occasione dell’iniziativa realizzata dall’amministrazione comunale per offrire ai bambini la possibilità di esprimere la propria creatività sulle tonalità calde e le suggestive atmosfere che si vivono in autunno.
“Così come era accaduto nell’istituto Livatino – afferma la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli – insieme al consigliere Stefano Fierli ci siamo nuovamente emozionati nel vedere sui volti dei bimbi la gioia nel ricevere le medaglie per le loro colorate e fantasiose interpretazioni artistiche dell’autunno. I disegni dei ragazzi hanno creato un suggestivo mosaico di colori e emozioni autunnali, il messaggio lanciato da  ZuccaArte per avvicinare le giovani generazioni al desiderio di sprigionare creatività e voglia di divertimento è stato pienamente raccolto. Ringraziamo la dirigente scolastica, professoressa Maria Bevilacqua, la vice preside Valeria Di Palma e le insegnanti Coghe P. Edelmira, Nancy Pierantoni, Dalila Renda e Tiziana Aloy  che ci hanno consentito di effettuare la premiazione in classe”.
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