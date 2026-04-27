Grande successo al Teatro Fiorani per “Le Vignacce” con “Il Vantone” di Pasolini

Comunicato stampa

Due ore di risate e un pubblico delle grandi occasioni per la storica compagnia teatrale. Tante persone in sala tra cui alcuni ospiti d’eccezione. Annunciate le prossime date del tour.

CANALE MONTERANO – Un fine settimana all’insegna della grande arte e della cultura quello appena trascorso a Canale Monterano. Sabato 25 e domenica 26 aprile, il palcoscenico del Teatro Comunale Maurizio Fiorani ha ospitato l’atteso ritorno della compagnia teatrale “Le Vignacce”, che ha portato in scena Il Vantone, celebre riadattamento di Pier Paolo Pasolini dell’opera originale di Plauto.

Lo spettacolo ha regalato al pubblico circa due ore di puro intrattenimento e risate ininterrotte, richiamando al teatro Fiorani il pubblico delle grandi occasioni. Il successo della rappresentazione porta la firma del regista Veniero Sciamanna, supportato dall’aiuto regia di Luigino Monaco. Dietro le quinte, un team tecnico di grande passione e alto livello ha garantito la riuscita dell’evento: la direzione di scena è stata affidata a Nadia Polidori, le scenografie curate da Augusto Rabbai, mentre i costumi sono stati realizzati da Laura Pedrazzini.

A impreziosire l’opera, le musiche curate ed eseguite da Gianpaolo Agus al contrabbasso, Federico Ughi alla batteria, ed Emanuela Martucci e Luca Caputo alla chitarra e mandolino.

Una fucina di talenti lunga trent’anni

Quella de “Le Vignacce” non è solo una compagnia teatrale amatoriale, ma una vera e propria istituzione culturale del territorio che si avvia a celebrare i suoi trent’anni di attività. In questi decenni, il gruppo ha portato in scena tantissimi personaggi locali e non, fungendo anche da vero e proprio trampolino di lancio.

A testimoniare questo ruolo di “fucina d’arte”, sabato e domenica erano presenti in sala tre ospiti d’eccezione: Gianni Daddario, Donato Paternòster e Domenico Laddaga. Cresciuti artisticamente proprio all’interno della compagnia, questi tre talenti sono riusciti nel tempo a trasformare quella che era una grande passione in una solida professione lavorativa, rendendo omaggio con la loro presenza a chi ha mosso con loro i primi passi sul palco.

I prossimi appuntamenti

Per chi non fosse riuscito ad assistere alla prima, o per chi volesse godersi nuovamente le risate de Il Vantone, la compagnia ha già annunciato le prossime tappe del suo mini-tour territoriale. L’appuntamento con “Le Vignacce” è per:

Sabato 2 maggio, ore 21:00: presso la Sala Titina De Filippo di Manziana.

Domenica 3 maggio, ore 17:30: presso la Sala Polivalente di Oriolo Romano.

Sabato 16 maggio, ore 18:00: un evento speciale e suggestivo, incastonato nella splendida cornice a cielo aperto dell’Antico abitato di Monterano.

Un’occasione imperdibile per sostenere il teatro locale e godere di una commedia intramontabile, portata in scena con la passione che da trent’anni contraddistingue questa storica compagnia.