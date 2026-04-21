22 Aprile, 2026
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A Palazzo Valentini la presentazione dell’iniziativa “RESPIRARE IL MARE…e non solo”

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Comunicato stampa

Si svolgerà giovedì 23 aprile dalle 11.00, presso la Sala David Sassoli di Palazzo Valentini, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Respirare il mare…e non solo”, una giornata dedicata alle uscite in barca a vela per bambini e adulti per la sensibilizzazione sulle malattie allergiche e respiratorie. L’evento, giunto quest’anno alla XVIII edizione è collegato al progetto rivolto alle scuole “Asma e Allergie: la cassetta degli attrezzi”.
Quest’anno l’evento velico, che ha ricevuto il patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale, si terrà a Trevignano Romano il 7 giugno, presso il Centro BeeKind e in collaborazione con il Centro Velico 3V che metterà a disposizione le imbarcazioni e gli equipaggi per portare in veleggiata le ragazze e i ragazzi che parteciperanno.
Interverranno: Tiziana Biolghini, Consigliera della Città metropolitana di Roma Capitale; Delegata Pari Opportunità, Politiche Sociali, Cultura, Partecipazione; Luca Galloni, Vice Sindaco Comune di Trevignano Romano; Sandra Frateiacci, Presidente ALAMA-APS, Vicepresidente Federasma e Allergia Odv, Referente Nazionale Settore Salute OPES APS; Andrea Frateiacci, Amministratore unico BRACELLI CLUB; Presidente Sezione “Giulio Onesti” di Roma U.N.V.S. Unione Nazionale Veterani dello Sport; Membro Giunta CONI Lazio.
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