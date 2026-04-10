Pubblicato l’avviso pubblico per il contributo affitti 2025: fino a 2000 euro a sostegno delle famiglie 

Comunicato stampa

Il Comune di Civitavecchia informa la cittadinanza che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi economici a sostegno del pagamento dei canoni di locazione, relativi all’annualità 2025.

L’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale, titolari di un regolare contratto di locazione, nonché in possesso dei requisiti previsti dal bando. L’obiettivo è quello di offrire un supporto concreto alle famiglie e ai singoli che si trovano in condizioni di difficoltà nel sostenere le spese abitative.

Si precisa che il contributo riconosciuto non potrà superare il 40% del canone annuo effettivamente versato e che non potrà comunque eccedere l’importo massimo di 2.000 euro per ciascun richiedente. L’erogazione avverrà nei limiti delle risorse regionali assegnate. Nel caso in cui le domande ammesse superassero la disponibilità finanziaria, il Comune procederà alla liquidazione proporzionale degli importi.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dalle ore 13:00 dell’11 aprile 2026 alle ore 12:00 del 28 aprile 2026, attraverso il sito istituzionale o accedendo con SPID o CIE al link dedicato.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 15:30 alle 17:00, al seguente numero 0766590793 – 0766590792.

”Con questo intervento intendiamo offrire un sostegno concreto alle famiglie e ai cittadini che affrontano difficoltà nel pagamento del canone di locazione” – dichiara il Sindaco Marco Piendibene. ”La casa rappresenta un diritto fondamentale e l’Amministrazione è impegnata a mettere in campo tutte le misure possibili per garantire maggiore equità e supporto sociale. Pertanto, invitiamo tutti gli aventi diritto a presentare domanda nei tempi previsti e a consultare con attenzione l’avviso pubblico”.

”Si tratta di una misura preziosa per sostenere concretamente i cittadini in un momento in cui il costo della vita, e in particolare quello degli affitti, incide in maniera significativa sui bilanci familiari. ” – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni. ”Continueremo a lavorare per intercettare risorse e per rafforzare gli strumenti di sostegno a favore della comunità, con particolare attenzione alle fasce più fragili”.

Per ulteriori informazioni, si rimanda all’avviso pubblico presente sul sito istituzionale.