10 Aprile, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeAmbiente

ONE HEALTH/ SCUOLE E ASL ROMA 4 UNITE TRA SALUTE, AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

0
91

Comunicato stampa

Anguillara Sabazia si prepara ad accogliere la giornata “One Health”, promossa dalla Asl Roma 4 e in programma per sabato 11 aprile sul lungolago dalle ore 10 alle ore 16, con un’iniziativa che ha coinvolto attivamente il mondo della scuola.

Nella giornata di ieri, infatti, AICS – tra le associazioni partner della Asl nelle attività di sensibilizzazione – ha incontrato gli studenti della scuola media IC San Francesco, protagonisti di un’esperienza concreta dedicata al corretto utilizzo della plastica e al suo riuso. I ragazzi hanno potuto osservare e sperimentare direttamente come semplici tappi di bottiglia, raccolti nei giorni precedenti all’interno dell’istituto in appositi contenitori forniti dall’associazione, possano trasformarsi in nuovi oggetti di uso quotidiano grazie all’impiego di una speciale macchina per il riciclo.

Un’attività che unisce educazione ambientale e partecipazione attiva, dimostrando come anche piccoli gesti possano contribuire alla riduzione dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse.

La raccolta dei tappi proseguirà anche sabato, in occasione dell’evento principale, quando il molo di Anguillara si trasformerà nel “Villaggio della Prevenzione”. Qui la Asl Roma 4 allestirà numerosi stand informativi e di servizio: i cittadini potranno accedere gratuitamente a screening sanitari, consulti nutrizionali e ricevere indicazioni su sicurezza e corretti stili di vita in ambito domestico e lavorativo.

Nel corso della giornata è prevista anche la consegna degli attestati ai dirigenti scolastici degli istituti aderenti al programma “Scuole che Promuovono Salute”, a riconoscimento dell’impegno nel diffondere la cultura della prevenzione e del benessere nella comunità scolastica.

 

Articolo precedente
Pubblicato l’avviso pubblico per il contributo affitti 2025: fino a 2000 euro a sostegno delle famiglie 
Articolo successivo
Primavera, oltre la stanchezza: il break primaverile come protocollo di salute psicofisica

Ultimi articoli

Eventi

Ladispoli tra tradizione e cultura: la Sagra del Carciofo Romanesco è identità, arte e memoria

Società

Il Comune di Civitavecchia accoglie “Ready to Play”: sport, giovani e inclusione in Piazza della Vita

Scuola

Dalla scuola alla radio: quando la voce diventa responsabilità. Il “Di Vittorio” in onda con VBR 

Salute

Primavera, oltre la stanchezza: il break primaverile come protocollo di salute psicofisica

Territorio

Pubblicato l’avviso pubblico per il contributo affitti 2025: fino a 2000 euro a sostegno delle famiglie 

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it