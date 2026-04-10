Mercato di Campo dell’Oro di Civitavecchia: regolarizzazione catastale completata e nuovo bando per l’assegnazione dei box.

Comunicato stampa

Aperta anche la selezione per Piazza Regina Margherita e i banchi del pesce

Il Comune di Civitavecchia ha completato la regolarizzazione catastale del Mercato di Campo dell’Oro, un passaggio tecnico e amministrativo atteso da tempo, che sblocca una nuova fase operativa per le strutture mercatali cittadine. In parallelo, è stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei box liberi presso Campo dell’Oro e Piazza Regina Margherita, nonché dei banchi del pesce disponibili.

Si tratta del primo bando emanato dopo l’approvazione del nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche, che introduce una novità significativa: le attività alimentari potranno svolgere anche somministrazione, ampliando le possibilità di offerta e rafforzando l’attrattività degli spazi mercatali. Il bando prevede inoltre quote riservate agli operatori under 35, a sostegno del ricambio generazionale e dell’imprenditoria giovanile.

«I mercati comunali sono un patrimonio della città e una responsabilità dell’amministrazione — afferma il sindaco *Marco Piendibene* —. Restituire ordine, regolarità e prospettiva a questi spazi è un impegno che abbiamo preso con i commercianti e con tutta la comunità. Oggi manteniamo quella parola.»

«Questo risultato è frutto di un lavoro lungo e non privo di difficoltà — dichiara l’assessore al Commercio e all’Urbanistica *Enzo D’Antò* —. La regolarizzazione catastale di Campo dell’Oro era un nodo irrisolto che bloccava qualsiasi prospettiva di rilancio: oggi quel nodo è sciolto, e possiamo finalmente guardare avanti. Il nuovo bando non è un atto burocratico, è un segnale concreto di apertura: abbiamo voluto un processo inclusivo, accessibile, capace di attrarre anche chi si affaccia per la prima volta al mondo del commercio. La riserva per gli under 35 va esattamente in questa direzione. I mercati comunali non sono solo luoghi di compravendita: sono presidi sociali, cuore economico di quartiere, spazio di comunità. Questa amministrazione è convinta che riqualificarli significhi investire sulla città intera, e continueremo a farlo con la stessa determinazione.»

Gli operatori interessati sono invitati a consultare il bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia e a presentare domanda nei termini previsti.