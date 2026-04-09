Concerto di Primavera, domenica 12 Aprile alle ore 19 nella Chiesa di San Francesco ad Anguillara.

Comunicato stampa

“La sonata a Kreutzer”

Per violino e pianoforte

Matteo Cossu, violino

Massimiliano Tisano, pianoforte

Il concerto propone due sonate, pietre miliari del repertorio per violino e pianoforte. Matteo Cossu, Strumentista e Musicologo, ci porterà il suono del suo violino; Massimiliano Tisano, Pianista, Compositore, Direttore d’orchestra, il tocco del suo pianoforte. Nella sonata di Mozart K. 306 piena di luce, calore e buon umore, il dialogo tra i due strumenti passa dalla “contesa” a una “cadenza a due” prima di concludere con le travolgenti battute finali. Nella Sonata a Kreutzer di Beethoven, la musica, dapprima irruente, tempestosa e tecnicamente di difficile esecuzione, diventa di grande dolcezza e tenerezza, soprattutto nel finale del secondo movimento, dove raggiunge altissime vette poetiche.

I concerti sono sempre aperti a tutti e gratuiti.