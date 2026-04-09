10 Aprile, 2026
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Concerto di Primavera, domenica 12 Aprile alle ore 19 nella Chiesa di San Francesco ad Anguillara.

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Comunicato stampa

“La sonata a Kreutzer”
Per violino e pianoforte   
Matteo Cossu, violino
Massimiliano Tisano, pianoforte

Il  concerto propone due sonate, pietre miliari del repertorio per violino e pianoforte.  Matteo Cossu, Strumentista e Musicologo, ci porterà il suono del suo violino;  Massimiliano Tisano, Pianista, Compositore, Direttore d’orchestra, il tocco del suo pianoforte. Nella sonata di Mozart K. 306 piena di luce, calore e buon umore, il dialogo tra i due strumenti passa dalla “contesa” a una “cadenza a due” prima di concludere con le travolgenti battute finali. Nella Sonata a Kreutzer di Beethoven, la musica, dapprima irruente, tempestosa e tecnicamente di difficile esecuzione, diventa di grande dolcezza e  tenerezza, soprattutto nel finale del secondo movimento, dove raggiunge  altissime vette poetiche.

I concerti sono sempre aperti a tutti e gratuiti.

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