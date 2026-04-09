10 Aprile, 2026
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Sagra del Carciofo di Ladispoli: domenica ospiti gli atleti olimpici Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano.

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Lollobrigida e Di Stefano

Comunicato stampa

Il Comune di Ladispoli informa la cittadinanza che, in occasione della 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco, domenica alle ore 12:00 in Piazza Rossellini saranno presenti due ospiti d’eccezione: gli atleti olimpici Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano, reduci dalle competizioni di Milano Cortina 2026.
I due campioni, simbolo dello sport italiano e dell’impegno ai massimi livelli internazionali, entrambi residenti a Ladispoli, prenderanno parte alla cerimonia di premiazione delle migliori sculture di carciofi, uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi della manifestazione. Insieme a loro, il Sindaco Alessandro Grando.
“È un grande onore per la nostra città accogliere atleti che rappresentano l’eccellenza dello sport italiano nel mondo – ha dichiarato il Sindaco Grando –. La loro presenza impreziosisce ulteriormente la Sagra del Carciofo, una tradizione che unisce cultura, territorio e comunità. Sarà un momento speciale soprattutto per i più giovani, che potranno incontrare esempi concreti di dedizione, sacrificio e passione”.
Soddisfazione anche da parte del delegato allo Sport Fabio Ciampa: “La partecipazione di Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano rappresenta un valore aggiunto straordinario per la nostra manifestazione. Lo sport è uno strumento fondamentale di crescita e questi atleti incarnano perfettamente i valori che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni”.
L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questo importante appuntamento, che unisce tradizione, cultura e sport nel cuore della città.
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