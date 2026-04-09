10 Aprile, 2026
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POSTE ITALIANE: DISPONIBILE L’ANNULLO DEDICATO ALLA 73^ SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO

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Comunicato stampa

Roma, 9 aprile 2026 – In occasione del 73^ sagra del carciofo romanesco in programma a Ladispoli sabato 11 e domenica 12 aprile, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “73^ sagra del carciofo romanesco – 11.4.2026” richiesto dal Comune di Ladispoli.

annullo filatelico sagra carciofo

Negli stessi giorni, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo spazio allestito in via Odescalchi, snc – 00055 Ladispoli (RM).

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Ladispoli 1 / Sportello Filatelico – Via Regina Margherita, 10 – 00144 Roma (tel. 06 99144154)

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it

 

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