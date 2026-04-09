10 Aprile, 2026
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“E’ Primavera”: il 19 aprile al Museo Contadino di Anguillara spettacolo di Chiara Pavoni

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Chiara Pavoni al museo contadino di Anguillara

Comunicato stampa

Appuntamento ad accesso libero alle ore 11. Al via nuova collaborazione

Riprendono al Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” le iniziative culturali per la stagione 2026. Domenica 19 aprile alle 11 con un innovativo spettacolo prende il via la collaborazione con Chiara Pavoni, attrice eclettica che propone un evento tra natura e tradizione già presentato in Puglia. Si celebra l’arrivo della bella stagione.

“E’ primavera germoglia la terra, l’albero gemma, nell’orto la fontana ricomincia a cantare, canta felice il cuore di chi lavora i campi, è primavera, è primavera”.

Uno spettacolo inedito sul territorio che interagisce con alcuni dei materiali custoditi nella collezione museale, oggetti semplici di lavoro ed artigianato il cui valore è prettamente intrinseco quale reperto della memoria e della fatica di generazioni.

“Siamo certi – commenta il presidente dell’Associazione Culturale Sabate Graziarosa Villani – che la collaborazione con questa artista, molto sensibile alla custodia della memoria rurale e delle tradizione, saprà portare buoni frutti. In preparazione anche un nuovo incontro teatrale”.

Lo spettacolo è ad accesso libero e gratuito con inizio alle ore 11. E’ ideale per tutte le età. Chi lo volesse prima del via potrà seguire la visita guidata del Museo in programma dalle 10.30. Al termine dello spettacolo verrà offerto ai partecipanti un brindisi ben augurante.

 

Per informazioni: 360805841 associazionesabate1@tiscali.it

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