Rifiuti davanti deposito AMA nel XV Municipio di Roma, lo sconcerto dell’ Italia dei Diritti De Pierro

Comunicato stampa



“Se L’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti di Roma non riesce neanche a pulire davanti casa sua, come possiamo sperare di vedere un giorno la Capitale d’Italia pulita”



Roma, XV Municipio, le attenzioni del movimento Italia dei Diritti De Pierro si concentrano su questa zona della capitale per segnalare ancora una volta la presenza di immondizia abbandonata in strada e non raccolta. E’ la responsabile IdD per il XV Municipio di Roma Chiara Granello a denunciare l’ennesima situazione di degrado ambientale:” Ci troviamo a Saxa Rubra, proprio davanti a uno dei depositi dell’AMA e qui si apre ai nostri occhi uno spettacolo indecente con l’immondizia a farla da padrona.

Non solo carta e plastica abbandonate a terra ma anche rifiuti ingombranti come ad esempio una pedana di legno appoggiata a una rete di recinzione. E tutto questo ripeto si trova proprio davanti a un deposito dell’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti di Roma. Se non riescono a pulire neanche davanti alla propria casa – conclude la Granello – come possiamo sperare che Roma si presenti pulita”.

Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro commenta:” Ormai non ci sorprendiamo più di niente, ma quando sembra che le hai viste tutte, ecco che assistiamo a un nuovo episodio che lascia a dir poco interdetti.

Vedere ciò che ha segnalato la brava Chiara Granello e cioè tanta sporcizia e abbandono dei rifiuti proprio dove si trova un deposito dell’AMA potrebbe risultare irreale, ma purtroppo è la verità. La situazione è documentata con foto quindi nessuno potrà negare quanto asserito dalla Granello che giustamente chiude il suo intervento facendo morire anche la speranza di vedere finalmente un giorno Roma pulita.

Noi Però questa speranza non vogliamo perderla – conclude Spinelli – ma è giunta l’ora che qualcuno ci dimostri che presentare ai cittadini e ai turisti una Roma pulita, si può”.

ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro provincia di Roma