Formare i giovani artigiani: al via 42 corsi, firmato l’accordo tra Città Metropolitana di Roma Capitale e CNA Roma

Comunicato stampa

– Avvicinare il mondo della formazione professionale alle reali esigenze delle imprese e contrastare attivamente la dispersione scolastica. Con questi obiettivi, CNA Roma e la Città Metropolitana di Roma Capitale hanno siglato oggi a Palazzo Valentini un accordo strategico per il rilancio dei mestieri artigiani tra i giovani.

L’intesa punta a potenziare l’offerta dei 42 corsi di formazione professionale attivati per l’annualità 2025-2026, rivolti ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni: un ventaglio di percorsi che spaziano dal benessere alla ristorazione, dall’informatica alla termoidraulica, fino alla riparazione di autoveicoli. Cuore della partnership è il coinvolgimento diretto degli artigiani di CNA Roma, che metteranno a disposizione la propria esperienza per attività di docenza e orientamento nelle scuole, supportando i ragazzi nella scelta di un percorso di vita e di lavoro consapevole.

“L’intesa tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e CNA segna un passaggio importante per rafforzare il collegamento tra formazione professionale e sistema produttivo, con particolare attenzione all’artigianato e alla manifattura di qualità”, dichiara Daniele Parrucci, consigliere delegato alle Politiche della Formazione, evidenziando il valore strategico dell’accordo, inserito nel più ampio percorso di rilancio della formazione pubblica. “L’obiettivo è offrire ai giovani opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro e contrastare la dispersione scolastica, attraverso percorsi formativi sempre più in linea con le esigenze reali delle imprese. La collaborazione con CNA – la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che rappresenta e supporta centinaia di migliaia di imprese artigiane e promuove anche attività di formazione professionale – consente di valorizzare in modo diretto il patrimonio di competenze del mondo artigiano. L’accordo prevede infatti il coinvolgimento attivo delle imprese associate, i cui artigiani metteranno a disposizione esperienza e saper fare per contribuire alla formazione di ragazze e ragazzi, anche all’interno di percorsi già attivi nella formazione professionale della Città Metropolitana, come quelli legati ai mestieri artistici e tradizionali – ad esempio il settore orafo – contribuendo così ad arricchire la qualità dell’offerta formativa e renderla ancora più aderente ai fabbisogni del mercato del lavoro”. Parrucci sottolinea infine come questo modello contribuisca a rafforzare il ruolo del Polo Pubblico della Formazione, rendendolo sempre più connesso al tessuto economico del territorio.

“Questo accordo è essenziale per avvicinare i giovani al “saper fare artigiano”, ha commentato Giordano Rapaccioni, Segretario di CNA Roma, “e si inserisce in un più ampio piano di raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro promosso dalla CNA nazionale in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito presieduto da Valditara. La sinergia tra la Città Metropolitana e il mondo produttivo ci permette di strutturare percorsi formativi realmente rispondenti alle necessità delle imprese, garantendo agli allievi concrete possibilità di un rapido inserimento lavorativo. Il nostro obiettivo è offrire ai giovani competenze certificate nelle arti e nei mestieri d’eccellenza. Attraverso il

coinvolgimento diretto dei nostri associati come docenti, vogliamo trasformare la formazione professionale in una corsia preferenziale per l’occupazione qualificata.”

“Noi siamo una Istituzione pubblica e quando usufruiamo di risorse pubbliche dobbiamo ottenere dei risultati, il fatto che ogni anno ci sia un incremento del 20% di iscritti ai nostri corsi di formazione di rende orgogliosi e dimostra il bisogno delle imprese di giovani formati, in grado di affrontare anche le sfide di innovazione. Negli anni passati c’è stata poca attenzione alla formazione professionale così come doveva essere fatta, noi stiamo impegnandoci per colmare quelle carenze e stiamo impiegando risorse pubbliche per restituire alla collettività corsi di formazione altamente qualificanti per le nuove generazioni”, ha aggiunto il Capo di Gabinetto di Città metropolitana, Francesco Nazzaro, che ha portato i saluti del sindaco di Roma e di Cmrc Roberto Gualtieri.

La collaborazione partirà concretamente con il percorso di “Operatore alle lavorazioni dell’oro e dei mezzi preziosi” presso il CFP Nathan per l’anno 2026/2027, e CNA metterà a disposizione diverse imprese associate che assumeranno il ruolo di “Aziende madrine”, garantendo alternanza scuola-lavoro e percorsi di apprendistato di I o II livello.