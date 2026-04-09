CICLISMO: TORNA IL V MEMORIAL FERNANDO RANALLI A ROCCACASALE (L’AQUILA) CON IL GRAND PRIX CENTRO ITALIA MTB 2026 – VIII TROFEO PAVIND

Comunicato stampa

MAURO MARRONE (FCI ABRUZZO): “OCCASIONE UNICA PER ONORARE PERSONA UNICA”

SABATO 18 E DOMENICA 19 APRILE 2026

Nella Valle Peligna, in provincia dell’Aquila, ritorna un appuntamento atteso dagli appassionati di ciclismo fuoristrada e cross country organizzato dalla Pavind Bike Team di Sulmona. Due giorni di gare Cross country, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, che si svolgeranno all’interno del Bike Park di Roccacasale curato e realizzato dalla società ciclistica sulmonese nell’ambito di un più ampio progetto sportivo giovanile.

Tra i tanti appuntamenti ci sarà la gara dei giovanissimi dedicata a Fernando Ranalli, anima del ciclismo abruzzese, infaticabile organizzatore e a lungo presidente del Comitato Provinciale L’Aquila della Federazione Ciclistica Italiana. Fernando Ranalli aveva sempre a cuore i bambini che sono l’anima e il futuro di questo sport, stesso principio che anima la Pavind Bike Team: puntare sui giovanissimi.

Fernando Ranalli è venuto a mancare il 30 luglio del 2021, a 70 anni, in seguito a un incidente stradale. È stata una persona di spicco nel mondo dello sport, sempre attivo, sempre in prima fila. Già giocatore di rugby e corridore nel 1964 con la Polar Sulmona, nel 1972 aveva fondato il Gruppo Sportivo “Mario Pelino” divenuta poi famosa in tutta l’Italia ciclistica per l’omonimo trofeo riservato alla categoria Allievi, oltre ad aver contributo alla fondazione di altre società, come la Sulmonese. È stato uno dei primi a credere nello sport paralimpico. È stato presidente, fin dagli anni ‘80, del Comitato Provinciale L’Aquila della Federciclismo, ha ricevuto dal CONI tutte le stelle al merito sportivo: bronzo, argento e oro (quest’ultima nel 2012).

“Con Fernando Ranalli abbiamo perso una grandissima risorsa per il ciclismo, un grande uomo di sport. Era un vulcano, una persona eclettica, sempre a disposizione degli altri”, ricorda il presidente del Comitato regionale Abruzzo della Federazione Ciclistica Italiana, Mauro Marrone, “Il ciclismo era la sua seconda famiglia. La sua mancanza si sente profondamente, non solo nel ciclismo della Valle Peligna, ma in tutta la provincia dell’Aquila e nel movimento abruzzese intero. Fernando è stato un vero aggregatore, capace di mettere insieme persone e idee, senza dimenticare le numerose gare che ha organizzato in prima persona. Basti pensare al Trofeo Pelino, una manifestazione che organizzava con grande dedizione per la categoria allievi, al Gran Premio San Giuseppe per dilettanti in località Marane e anche alla Sulmona – Campo di Giove di mountain bike. A questa gara feci un’edizione come giudice di arrivo nel settembre del 1992. Per non dire di no a Fernando, quel giorno saltai una partita di Serie A, Pescara–Milan. Con lui non si poteva fare altrimenti, nonostante fossi abbonato allo stadio. Oggi il Memorial Fernando Ranalli si colloca in un contesto importante nell’ambito del Gran Prix Giovanile MTB Centro Italia, un appuntamento di assoluto rilievo dedicato alle categorie agonistiche e giovanili della disciplina del cross country a livello nazionale. È il modo migliore per onorare la sua memoria”.

Il programma della manifestazione prevede sabato 18 aprile, a Roccacasale (in Via Terra Vecchia), con partenza alle ore 15.30, il via alla quinta edizione del Trofeo Ranalli, gara di MTB per giovanissimi (l’edizione del 2025 ha visto 110 partenti). Domenica 19 aprile, alle ore 8.30, ci sarà la partenza della prima tappa del Gran Prix Giovanile Centro Italia MTB 2026 “6° Memorial Teodora e Ludovico” (l’edizione del 2025 ha visto ai nastri di partenza 225 atleti provenienti da tutta Italia), gara nazionale aperta alle categorie agonistiche giovanili (allievi, esordienti, juniores). Alle ore 15.30 la partenza dell’8° Trofeo Pavind” per categorie internazionali e amatori (all’edizione del 2025 i partenti erano 80 atleti provenienti da tutto il Centro Italia) inserita nel calendario Nazionale Top Class XCO 2026, unica gara TOP CLASS XCO dell’Abruzzo, valida per accumulare punti per il ranking nazionale XCO 2026.