Viabilità. Al via i lavori di ripavimentazione sulle strade provinciali

Comunicato stampa

Sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e di messa in sicurezza su diverse Strade Provinciali del territorio. I lavori prevedono il rifacimento dell’asfalto, il miglioramento della segnaletica e l’adeguamento dei presidi idraulici e delle pertinenze stradali per garantire una viabilità più sicura ed efficiente.

Nel dettaglio:

-S.P. Civitella Sant’Oreste – rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 7+000 a tratti, con segnaletica e presidi idraulici.

-S.P. Civitella Sant’Oreste (braccio Flaminia) – rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 3+000 a tratti, con segnaletica e presidi idraulici.

– S.P. Nazzano – Filacciano – Ponzano – rifacimento della pavimentazione stradale dal km 1+000 al km 3+000 a tratti, con segnaletica e presidi idraulici.

-S.P. Anguillara – Vigna di Valle – sistemazione della pavimentazione a tratti dal km 0+000 al km 4+650.

-S.P. Bracciano – Vigna di Valle – lavori di pavimentazione a tratti dal km 0+000 al km 6+200.

– S.P. Canale Monterano – Monte Virginio – rifacimento della pavimentazione a tratti dal km 0+000 al km 4+500, con segnaletica, barriere guardrail e presidi idraulici.

-S.P. Aurelia – Sasso Manziana – messa in sicurezza della pavimentazione a tratti dal km 8+000 al km 17+000.

– S.P. Fiano – Capena – rifacimento della pavimentazione stradale dal km 2+000 al km 4+300, con segnaletica e presidi idraulici.

– S.P. Rianese – rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 5+000 a tratti, con segnaletica e presidi idraulici.

Avviati anche i lavori di rifacimento del manto stradale sulla S.P. 55b Sant’Apollaria , da inizio tratto all’intersezione con via Colle Giacinto, parte del territorio di Zagarolo.

A comunicarlo in una nota la Consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture della Cittametropolitana di Roma Capitale, Manuela Chioccia.