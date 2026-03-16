Civica: «Grazie a Italia Viva, insieme per il cambio di passo che Anguillara merita»

Comunicato stampa

«Ringrazio Italia Viva, Marietta Tidei e Francesco De Santis per le parole di stima e per il sostegno alla nostra candidatura. È un segnale importante, che conferma come attorno a questo progetto si stiano raccogliendo energie, persone e forze politiche che condividono una convinzione semplice ma urgente: Anguillara ha bisogno di un cambio di passo, e non può più permettersi di sprecare il proprio potenziale.»

Lo dichiara Alberto Civica, candidato sindaco di Anguillara.

«Anni di occasioni mancate, di risposte che non sono arrivate, di una visione per il futuro che è rimasta assente, ci dicono che è il momento di fare le cose diversamente. Per farlo servono le forze migliori: persone capaci, radicate nel territorio, animate da un senso autentico di responsabilità verso la comunità. Stiamo costruendo una coalizione ampia proprio su questi presupposti, e il sostegno di Italia Viva va esattamente in questa direzione. Avanti insieme.»