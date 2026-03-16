17 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

PERSEPOLIS, PRESENTAZIONE DEL LIBRO ALLA BIBLIOTECA DI MANZIANA

0
93
Persepolis, presentazione del libro a Manziana

Comunicato stampa

Può un libro portarti al cinema? Certamente!!
Può un film, trasmetterti la voglia di saperne di più?
Di approfondirne gli aspetti che magari sono anche molto lontani dal nostro orizzonte?
Per me è SI!!!

Ecco perché, ogni mese, sono felice di andare _fuori porta_ … ed unire tre aspetti fondamentali della vita:
– conoscere storie
– condividerle
– scambiare opinioni
Ed allora, questa settimana, con la Graphic Novel della Satrapi, andiamo a conoscerla da ragazzina, scoprendo con lei che gli anni trascorsi, non sono poi diversi dagli attuali.

PERSEPOLIS – scritto nel 2000, fissato su pellicola nel 2008 – è la biografia di una donna ma non solo di un genere, di tante cose che, nonostante il tempo trascorso, sembrano lette nella cronaca di oggi.

Vi aspetto in biblioteca a Manziana: ricordatevi di prenotare (se non lo avete ancora fatto)

Articolo precedente
Viabilità. Al via i lavori di ripavimentazione sulle strade provinciali
Articolo successivo
Servizio Civile Universale: bando di selezione

Ultimi articoli

Sanità

SANITÀ: «IN ARRIVO LA LIBERA PROFESSIONE ANCHE PER MEDICI E PSICOLOGI MILITARI. INFERMIERI, OSTETRICHE E GLI ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI RESTANO INVECE ANCORA NEL LIMBO!»

Società

Servizio Civile Universale: bando di selezione

Società

Viabilità. Al via i lavori di ripavimentazione sulle strade provinciali

Politica

Civica: «Grazie a Italia Viva, insieme per il cambio di passo che Anguillara merita»

Primo piano

BALNEARI IN PROTESTA A ROMA: “DIFENDEREMO I NOSTRI DIRITTI COME SI DIFENDE LA PROPRIA TERRA”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it