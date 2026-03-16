PERSEPOLIS, PRESENTAZIONE DEL LIBRO ALLA BIBLIOTECA DI MANZIANA

Comunicato stampa

Può un libro portarti al cinema? Certamente!!

Può un film, trasmetterti la voglia di saperne di più?

Di approfondirne gli aspetti che magari sono anche molto lontani dal nostro orizzonte?

Per me è SI!!!

Ecco perché, ogni mese, sono felice di andare _fuori porta_ … ed unire tre aspetti fondamentali della vita:

– conoscere storie

– condividerle

– scambiare opinioni

Ed allora, questa settimana, con la Graphic Novel della Satrapi, andiamo a conoscerla da ragazzina, scoprendo con lei che gli anni trascorsi, non sono poi diversi dagli attuali.

PERSEPOLIS – scritto nel 2000, fissato su pellicola nel 2008 – è la biografia di una donna ma non solo di un genere, di tante cose che, nonostante il tempo trascorso, sembrano lette nella cronaca di oggi.

Vi aspetto in biblioteca a Manziana: ricordatevi di prenotare (se non lo avete ancora fatto)