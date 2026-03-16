Servizio Civile Universale: bando di selezione

Dal profilo Facebook del Parco di Bracciano e Martignano
Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero
Anche quest’anno il Parco di Bracciano Martignano collaborerà ai progetti di servizio civile indetti dal dipartimento per le politiche giovanili. Accedendo al portale www.scelgoilserviziocivile.gov.it è possibile avere tutte informazioni e navigare nelle descrizioni dei progetti divisi per ente, area tematica e geografica. Possono candidarsi tutti i cittadini italiani, comunitari o non comunitari residenti stabilmente in Italia dai 18 ai 28 anni e possessori di identità digitale SPID.
Per maggiori informazioni: https://www.politichegiovanili.gov.it/…/bando…/
I progetti prevedono una durata di 12 mesi per 25 ore settimanali e una retribuzione di € 519,47.
Per quanto riguarda le aree protette del Lazio sono previsti 225 posti.
I due progetti ai quali ha aderito il Parco Regionale Bracciano Martignano sono:
1) Passepartout: i Parchi a 360° – due posti messi a disposizione.
link al progetto: https://parcolucretili.it/…/2026/02/PASSEPARTOUT.pdf
2) La cura dei Cammini e della Fauna selvatica – due posti messi a disposizione.
Link al progetto: https://parcolucretili.it/…/CAMMINI_PAESAGGI-E…
Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . La possibilità di iscriversi scade il 08/04/2026 alle 14:00