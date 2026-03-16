Servizio Civile Universale: bando di selezione

Anche quest’anno il Parco di Bracciano Martignano collaborerà ai progetti di servizio civile indetti dal dipartimento per le politiche giovanili. Accedendo al portaleè possibile avere tutte informazioni e navigare nelle descrizioni dei progetti divisi per ente, area tematica e geografica. Possono candidarsi tutti i cittadini italiani, comunitari o non comunitari residenti stabilmente in Italia dai 18 ai 28 anni e possessori di identità digitale SPID.