ECCELLENZE ITALIANE E IMPEGNO SOCIALE: L’ASSEMBLEA CAPITOLINA OSPITA UNA GIORNATA DI CONFRONTO TRA ISTITUZIONI E CULTURA

Comunicato stampa

Roma – Sala Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” – Dalle 10:00 alle 19:00

L’Academy of Art and Imagine promuove la Convention annuale nella prestigiosa cornice di Roma Capitale, martedì 17 Marzo 2026, presso la sala Giorgio Fregosi di Palazzo Valentini, si terrà un evento di alto profilo istituzionale e culturale promosso dal Consigliere Antonio Giammusso. La giornata, che vedrà la partecipazione di esponenti del Governo, accademici e figure di spicco dello spettacolo, si pone l’obiettivo di creare un ponte tra il mondo delle professioni, l’impegno sociale e le istituzioni.

L’apertura dei lavori, prevista per le ore 10:00, sarà affidata all’esecuzione solenne dell’Inno d’Italia da parte del Maestro Diego Trivellini, l’”uomo fisorchestra” che incanta con la sua fisarmonica, seguita dai saluti istituzionali dell’On. Fabrizio Santori, Consigliere dell’Assemblea Capitolina.

La mattinata, moderata dalla giornalista Paola Zanoni (Presidente dell’Academy of Art and Image), vedrà alternarsi relatori di chiara fama, tra cui il Senatore Claudio Borghi, lo storico dell’arte Claudio Strinati, il celebre attore Pippo Franco, la moglie del celebre artista Pierluigi Pirandello e don Angelo Facciolo. I temi trattati spazieranno dalla tutela del patrimonio culturale alla neurochirurgia, fino all’impegno umanitario rappresentato dalle Associazioni Jannelli, con la presidente dott.ssa Eleonora Brugnone e la sig.ra Gabriella Ciotti Janelli, dalla prof.ssa Vincenza Palmieri presidente dell’ INPEF la quale verrà premiata per l’efficienza, la costanza, la competenza ed il coraggio negli Aiuti Umanitari verso Bambini e Famiglie in Italia e nel Mondo.

A ritirare l’Excellence Award il prefetto Renato Cortese, direttore Centrale per l Polizia Stradale, Ferroviaria e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Un momento di particolare rilievo sarà la consegna dei premi alla carriera e all’impegno civile: è stato invitato il Ministro della Cultura Prof. Alessandro Giuli, tra i premiati anche l’attrice Simona Izzo, icone del prestigio culturale italiano nel mondo. Le letture durante la cerimonia saranno affidate all’attrice Marta Bifano.

Dopo una pausa conviviale dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio pugliese (Cantina Vignuolo e Gargano Sapori), i lavori riprenderanno alle ore 15:30.

Il focus si sposterà su temi di stretta attualità: Sanità Italiana con la prof.ssa Mariastella Giorlandino, sanità internazionale con il prof. Foad Aodi, educazione con il

prof. Renato Pellegrino e legalità con Don Walter Trovato, cappellano della Polizia di Stato. Significativi i gemellaggi con le associazioni più importante della Capitale: Associazione Brutium con il presidente Gemma Gesualdi, Fondazione Artemisia Lab con il presidente Mariastella Giorlandino, Apamri, associazione Insigniti al merito della Repubblica Italiana, Associazione la Migliore Italia con il presidente Don Walter Trovato, Associazione Acnj con il presidente Eleonora Altamore, le associazione Amsi Uniti per Unire ed Aps news, con il presidente il prof. Foad Aodi.

L’evento si concluderà con una sessione dedicata alle interviste, offrendo ai rappresentanti della stampa l’opportunità di approfondire le tematiche emerse con i singoli relatori.