17 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Centro antiviolenza di Anguillara chiuso durante le elezioni: un segnale sbagliato per la comunità

0
78
Uniti per cambiare ad Anguillara

Comunicato stampa

Apprendiamo con preoccupazione la notizia della chiusura, per sette giorni, dell’unico Centro antiviolenza che ricade nel Comune di Anguillara Sabazia, in concomitanza con le elezioni referendarie previste per il 22 e 23 marzo.

Se questa modalità organizzativa dovesse essere confermata anche per le prossime elezioni amministrative previste per la fine di maggio, ci troveremmo davanti a una scelta difficilmente comprensibile e a un segnale profondamente sbagliato per tutta la comunità.

Parliamo infatti di un presidio fondamentale, ancora più importante in un territorio che porta i segni di tragici eventi che hanno profondamente scosso la nostra comunità. Un centro antiviolenza non è un servizio qualunque: è un punto di ascolto, di protezione e di orientamento per donne che spesso si trovano in condizioni di estrema fragilità.

La sua chiusura per un’intera settimana, per ragioni organizzative legate alle consultazioni elettorali, rappresenta un segnale di scarsa attenzione e di evidente disorganizzazione.

Già cinque anni fa avevamo proposto di trasferire il Centro antiviolenza in una sede maggiormente accessibile. L’attuale collocazione a Colle Sabazio, infatti, rende difficoltoso raggiungere il servizio proprio per quelle donne che avrebbero più bisogno di un punto di riferimento immediato e facilmente raggiungibile.

Per questo riteniamo necessario aprire finalmente una riflessione seria sulla collocazione del centro, individuando una sede più accessibile e funzionale.

Parallelamente, l’edificio di Colle Sabazio potrebbe essere valorizzato come spazio di aggregazione per i residenti della zona, che oggi sono privi di servizi e di luoghi di incontro.

Ribadiamo inoltre, ancora una volta, la necessità di riportare il seggio elettorale a Ponton dell’Elce, che rappresenta il centro abitato più popoloso dell’area.

Una comunità che vuole davvero prendersi cura delle persone più fragili deve organizzare i servizi in modo coerente e accessibile, evitando soluzioni improvvisate che rischiano di lasciare scoperti presidi essenziali proprio quando potrebbero essere più necessari.

Articolo precedente
INAUGURAZIONE AREA PLAYGROUND DEL PARCO BRACCIANO MARTIGNANO
Articolo successivo
ECCELLENZE ITALIANE E IMPEGNO SOCIALE: L’ASSEMBLEA CAPITOLINA OSPITA UNA GIORNATA DI CONFRONTO TRA ISTITUZIONI E CULTURA

Ultimi articoli

Sanità

SANITÀ: «IN ARRIVO LA LIBERA PROFESSIONE ANCHE PER MEDICI E PSICOLOGI MILITARI. INFERMIERI, OSTETRICHE E GLI ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI RESTANO INVECE ANCORA NEL LIMBO!»

Società

Servizio Civile Universale: bando di selezione

Cultura

PERSEPOLIS, PRESENTAZIONE DEL LIBRO ALLA BIBLIOTECA DI MANZIANA

Società

Viabilità. Al via i lavori di ripavimentazione sulle strade provinciali

Politica

Civica: «Grazie a Italia Viva, insieme per il cambio di passo che Anguillara merita»

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it