INAUGURAZIONE AREA PLAYGROUND DEL PARCO BRACCIANO MARTIGNANO

Dal Profilo Facebook del parco Bracciano Martignano
Giovedì 19 marzo alle ore 16:00, presso i giardini “Cavalieri di Vittorio Veneto” di Monterosi, sarà inaugurata la nuova area Playground dedicata alle bambine e ai bambini. L’investimento pubblico nasce da un’iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria e il benessere dei cittadini più piccoli della Regione.
Il Sindaco Giglietti dichiara: “La collaborazione tra Enti ed Istituzioni rende possibile progettare e realizzare queste grandi opere, che rappresentano un importante valore aggiunto per i parchi pubblici della città di Monterosi e spazi di socialità e gioco per le famiglie del territorio.”
“Siamo molto soddisfatti per la realizzazione di questo progetto – dichiara il Commissario Straordinario del Parco, Ivano Iacomelli – che rappresenta un risultato concreto della collaborazione tra l’Ente Parco, il Comune di Monterosi e gli altri Comuni del territorio. Iniziative come questa contribuiscono a valorizzare gli spazi pubblici e a promuovere il benessere delle comunità locali, a partire dai più piccoli. Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento ai tecnici dell’Ente Parco per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nella progettazione e nella realizzazione delle due Aree”.