INAUGURAZIONE AREA PLAYGROUND DEL PARCO BRACCIANO MARTIGNANO

Dal Profilo Facebook del parco Bracciano Martignano

Giovedì 19 marzo alle ore 16:00, presso i giardini “Cavalieri di Vittorio Veneto” di Monterosi, sarà inaugurata la nuova area Playground dedicata alle bambine e ai bambini. L’investimento pubblico nasce da un’iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria e il benessere dei cittadini più piccoli della Regione.

Il Sindaco Giglietti dichiara: “La collaborazione tra Enti ed Istituzioni rende possibile progettare e realizzare queste grandi opere, che rappresentano un importante valore aggiunto per i parchi pubblici della città di Monterosi e spazi di socialità e gioco per le famiglie del territorio.”